Penes de 2 i 4 anys de presó per captar dones per al'Estat Islàmic

L'Audiència Nacional ha condemnat a penes de 2 i 4 anys de presó dos acusats de captar i radicalitzar dones per aconseguir que viatgessin a Síria per lluitar amb el Daesh –Estat Islàmic– i també per a una tercera acusada, la qual va intentar sense èxit desplaçar-se a zones de conflicte i, a més, també adoctrinar una amiga.

Es tracta de Mostapha T., el seu oncle Abderrahman L. i de Miriam E.H., que van reconèixer els fets en el judici i fins i tot, en el cas del primer, va manifestar penediment «de fins i tot haver vingut a Espanya».