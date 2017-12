La Unió Europea proposa que la transició del Brexit s'allargui fins a l'any 2020

La primera ministra britànica, Theresa May, sortint ahir del número 10 de Downing Street will oliver/efe

La Unió Europea (UE) va plantejar ahir que el període de transició sol·licitat pel Regne Unit una vegada hagi abandonat el club comunitari el 29 de març del 2019 conclogui a final de 2020, al mateix temps que l'actual marc financer plurianual. Per la seva banda, la primera ministra britànic, Theresa May, va assegurar que només «circumstàncies excepcioinals» podrien ajornar el Brexit.

«Des del nostre punt de vista, i és el punt de vista de la Comissió Europea, el terme lògic d'aquest període hauria de ser al 31 de desembre del 2020, que és quan acaba el marc financer plurianual», va afirmar el negociador en cap de la UE per al Brexit, Michel Barnier, durant una roda premsa en què va presentar les recomanacions de l'Executiu comunitari per a la transició.

La primera ministra britànica, Theresa May, ja havia demanat un període transitori de dos anys durant un discurs a la ciutat italiana de Florència al setembre i els líders dels països que romandran a la UE van acordar negociar la proposta a la cimera de divendres passat, quan també van donar llum verda a l'inici de la segona etapa de les negociacions, sobre la futura relació.

L'exeurocomissari francès va subratllar que el període de transició ha de complir les directrius de negociació sobre la sortida britànica aprovades l'abril d'aquest any pels caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-vuit.

Va reiterar que en la transició el Regne Unit ha de respectar la integritat del Mercat Interior i de la Unió Duanera, a més de totes les regles adoptades al club comunitari durant aquest termini.

Va afegir que no hi haurà transició «a la carta», ja que totes les polítiques de la UE segueixen en vigor en el territori britànic i Londres està obligada a respectar l'autonomia de decisió de Brussel·les.

«El Regne Unit mantindrà durant aquest període de transició tots els avantatges, tots els beneficis, però també totes les obligacions del Mercat Únic, de la Unió Duanera i de les polítiques comunes», va assegurar el negociador comunitari, convençut que la transició permetrà «preparar-se» per al futur a l'Administració britànica ia les empreses de tots dos blocs. Les recomanacions publicades aquest dimecres també reiteren que el Regne Unit no participarà en la presa de decisions dels organismes, oficines i agències de la Unió, ni podrà nominar o elegir els seus membres.

No obstant això, durant el període transitori es mantindrà la competència de les institucions comunitàries al territori britànic, «en particular, la jurisdicció completa del Tribunal de Justícia de la Unió Europea».

Per la seva banda, May va dir vui que només «circumstàncies excepcionals» podran retardar la data prevista per al Brexit o sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) i que seria «durant el període de temps més breu possible».

La cap de l'Executiu ha ofert més flexibilitat amb relació a la data prevista per executar la marxa del bloc comunitari, el 29 de març del 2019, enfront de la pressió de membres del seu propi partit, el conservador, que van indicar que votarien en contra de els plans del Govern si la legislació que s'està tramitant incloïa com era aleshores.

May va asseguerar ahir que contemplarà un retard en el dia previst per a executar-se el Brexit en cas que el Parlament consideri que cal més temps per tal de poder finalitzar la negociació per fer efectiva la sortida.