La Cerdanya, a punt d'entrar al Parlament

Les predicccions s'han complert a la Cerdanya i la majoria dels seus votants van optar per les formacions independentistes, les quals ocupen, entre PDECat, ERC i l'Endavant Cerdanya sorgida d'antics militants republicans, els disset ajuntaments de la comarca. L'augment d'ERC a tot el país i a la demarcació de Girona, amb quatre diputats, deixa la Cerdanya amb opcions de col·locar el seu primer diputat des del 1995. La puigcerdanesa Judit Calveras ocupa el número set a la llisa d'ERC a Girona en representació de la Secretaria de la dona de les Joventuts d'ERC (JERC) i podria entrar al Parlament en funció del que facin els candidats que la precedeixen, entre les quals la número u, una Dolors Bassa que ha passat per la presó. Especial menció mereix l'augment a Puigcerdà de Ciutadans, que ha aconseguit posar-se al mateix nivell que el PDECat, amb un percentatge de vots del 27,4%



Calveras va admetre que té a sobre una mica de pressió, però va apuntar que «ERC som la llista que més gent té de l'Alt Pirineu... ho visc amb tota la responsabilitat i il·lusió per portar la veu del territori al Parlament, que és molt important; si no ho fem la gent del territori, ningú no ho farà». La candidata d'ERC va apostar perquè a partir d'ara «ho tenim més clar que mai, hem de treballar per implantar la república i hem de reafirmar el mandat de l'u d'octubre, que per a nosaltres era el vàlid. Hem de constituir la república des d'arreu, tant des dels carrers com des de les institucions».



La jornada electoral extraordinària convocada des de Madrid amb mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili de Brussel·les va comportar que es tripliqués el nombre d'interventors dels partits a la comarcal. Així, per exemple, ERC en va aportar 75 i Junts per Catalunya del president Puigdemont, 42. Tan sols a Puigcerdà, el partit republicà en va disposar 35, quan en eleccions anteriors n'havia tingut una desena.



L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, també va participar en una jornada electoral que es va desenvolupar sense incidències, i amb les principals cues a primera i última hora del dia, probablement per permetre conciliar el vot amb la feina. Piñeira va apuntar que els resultats obliguen a assolir pactes postelectorals en clau de les similituds de programes. L'alcalde de Puigcerdà va considerar que el més important és aconseguir una «legislatura llarga per no tenir tantes eleccions...».

Famílies i mestres a les pistes



La jornada electoral en dia de feina va comportar un fenomen extraordinari a les pistes. Des de Masella van explicar que ja a primera hora van detectar més presència de famílies amb nens i professors esquiant que qualsevol dijous laborable. Moltes famílies que no tenien amb qui deixar els fills van optar per agafar-se festa i anar a esquiar en un dia que, a diferència dels caps de setmana, no s'havia de fer cua als remuntadors. Els treballadors de les estacions van espavilar-se per votar a Alp o Puigcerdà a primera hora del matí, mentre que els que vénen del Ripollès van preferir votar a la tarda-vespre, una vegada tancades les pistes.