A la comarca del Solsonès, 3 de cada 4 vots són a favor de la independència

Al Solsonès, els vots independentistes han sumat més d'un 76% del total, en una clara victòria de Junts per Catalunya en 14 dels 15 municipis de la comarca (3.234 vots, gairebé un 40% del total). El portaveu del PDeCat a Solsona, Marc Barbens, s'ha mostrat content pels resultats, en una «crida del poble per tal que retorni el president legítim i el govern que hi havia abans del 155».



Esquerra ha estat la segona força més votada, amb 2.448 vots, un 30% del total. Ciutadans ha estat el tercer partit, amb 896 vots (10,95%), i ha doblat els resultats de les eleccions del 2015 al Parlament, quan va aconseguir el 5,95% dels vots del Solsonès. La CUP s'ha situat darrere de Ciutadans, amb 578 vots. En comparació amb el 2015, la candidatura ha aconseguit gairebé 200 vots menys i ha passat del 9,59% al 7,06%. Pel que fa al PSC, ha augmentat, ha passat del 4,69% al 5,38%. Catalunya en Comú ha obtingut un resultat similar al del 2015, ja que ha passat del 2,85% al 2,86% i el PP ha disminuït, del 4,48% al 3,18%. «La patacada del PP és clara, i Ciutadans ha aglutinat el vot unionista», explica David Rodríguez, alcalde de Solsona i també diputat de Junts pel Sí (ERC) al Parlament aquests dos anys. Després d'aquestes eleccions, en principi no continuarà com a diputat, «perquè per Lleida hi van 5 candidats d'Esquerra Republicana i jo sóc el sisè».

Sense dramatismes



Seguint amb les paraules de l'alcalde solsoní, les forces independentistes han d'estar relativament satisfetes, perquè «després de tot el que s'ha muntat, i competint amb inferioritat de condicions que la resta, som en el mateix punt on érem». Rodríguez conclou que no cal «dramatitzar més del compte» i tampoc cal centrar-se només en Ciutadans.