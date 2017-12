Els Comuns atribueixen el seu resultat a la «polarització»

La candidata manresana de la candidatura de Catalunya en Comú, Ana C. Querol, deia que els resultats eren conseqüència d'una campanya polaritzada. «El context ha estat molt difícil on tot era blanc o negre, i no havia gaire marge per als matisos», explicava Querol ahir a la nit a la seu dels Comuns a Manresa, i assegurava que «ha estat impossible trencar aquest context». No havia cares llargues ahir a la nit entre els comuns, que, tot i baixar el nombre de vots, van obtenir la representació que preveien algunes enquestes.