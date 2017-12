La CUP atribueix al «vot útil» la seva davallada i admet que «caldrà fer autocrítica»

Ahir no va ser una bona nit per a la CUP i l'ambient que es va viure al local Batzac de Manresa, on van seguir els resultats, en va ser un bon reflex. Fins a quarts d'11 no hi va haver una mica d'ambient.



La regidora Gemma Tomàs va reconèixer que la baixada de 3 punts de la candidatura portarà a «fer autocrítica per veure què ha passat». Malgrat això, va fer una lectura que anava més enllà. «Hi ha hagut molt vot útil i, per altra banda, hi ha l'efecte espanyolista, que ha anat totalment direccionat cap a Ciutadans». Gemma Boix, situada al número 18 a la llista, admetia que, en general, «no ens esperàvem baixar tant». Tomàs afegia que «en les passades eleccions hi va haver un efecte de la llista única Junts pel Sí. L'encapçalava [Artur] Mas i, per tant, crec que molt vot d'ERC va anar cap a la CUP i, en aquest cas, el fet d'anar separada del PDeCAT, ha fet que es quedés a Esquerra».