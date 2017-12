La CUP reconeix la davallada però destaca el triomf dels republicans

Cares de circumstàncies i de decepció al Casal Panxo de Berga, seu oficiosa de la CUP on es va fer el seguiment del recompte dels comicis d'ahir. Les enquestes havien apuntat una davallada dels cupaires però la constatació de la pèrdua de suport polític al Berguedà i al conjunt de Catalunya es va palesar amb força anit.



Fonts del partit consultades per aquest diari van dir que, tot i que «és d'hora per fer valoracions», creien que els resultats d'ahir deixaven «un gust amarg» per la davallada de la CUP. Però alhora alegria per «la victòria clara del bloc republicà amb 70 escons quan la majoria són 68».



Les fonts esmentades deien que el vot útil els podia haver castigat. També matisaven les diferències entre votar en uns comicis nacionals o bé fer-ho en uns de locals. «A nivell local no ens afecten els resultats perquè aquestes eleccions no revaliden la feina feta a Berga» amb un govern de la CUP, on ahir van quedar com a quarta força.

PSC i PP perden vots



El Partit Socialista de Catalunya (PSC) també ha perdut vots respecte als comicis del 2015 al Berguedà. El primer secretari del partit a la comarca, Joan Torra, lamentava ahir que «el missatge de reconciliació i d'obrir finestres que proposàvem no s'ha entès», ni al Berguedà ni a la resta de Catalunya. El Partit Popular ha patit una gran davallada de vots a la comarca i ha quedat com a última força, fins i tot darrere d'En Comú Podem.