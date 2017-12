Diagonal Mar reparteix el tercer premi amb el dia en que va néixer el fill de la propietària

Valeria, la responsable de l'administració de loteria del centre comercial Diagonal Mar de Barcelona, ??ha repartit més de 20,5 milions d'euros al vendre 41 sèries del 06.914, premiat amb el tercer premi del Sorteig de Nadal, número del que en guarda un dècim ja que és la data de naixement del seu fill.

Valeria ha explicat a Efe, amb llàgrimes de felicitat, que la majoria dels dècims els ha venut en finestreta, tot i que sap que diversos els ha distribuït un bar del club de futbol Gramenet, un històric club de Santa Coloma de Gramenet, que juga en categories autonòmiques.

La responsable de l'administració ha assenyalat que el nombre el va escollir ella mateixa perquè correspon a la data de naixement del seu fill, el 6 de setembre de al 2014.

Valeria ha conegut el premi, dotat amb 500.000 euros per sèrie (50.000 euros cada dècim), quan estava obrint l'administració i no ha pogut contenir l'alegria, mentre intentava respondre el telèfon, que des de llavors no ha parat de sonar.

L'administradora ha recordat que en el sorteig extraordinari de Nadal de l'any 2014 ja va vendre un cinquè premi.