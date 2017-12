Domènech admet que els resultats no són els que els comuns s'esperaven

El candidat de CatECP a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, va assegurar que el resultat d'ahir no és el que els comuns volien ni esperaven. Amb 8 escons al Parlament a partir d'ara, els comuns, amb tres diputats menys respecte al 2015, es «col·loquen» a l'oposició, segons assegurava ahir Domènech, que va comparèixer al costat de membres de la candidatura i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Domènech va remarcar la «participació massiva» i la circumstància que s'ha mobilitzat massivament «les parts del país oblidades per les polítiques de la Generalitat els últims anys». Assumit el resultat, Domènech convidava a «una reflexió en les forces progressistes i d'esquerres perquè en un país que és emminentment d'esquerres i progressista, les dretes sumen majoria». També va convidar a la reflexió a les forces que han donat suport a l'aplicació de l'article 155. «A Catalunya no es poden fer polítiques basades en el codi penal i la repressió». Segons el candidat dels comuns, l'origen d'aquestes eleccions era «il·legítim», però «el seu resultat és sagrat i s'ha d'acatar».



Domènech assumia que la formació que lidera no va poder superar la polarització, malgrat haver treballat incansablement, i puntualitzava que «aquest país necessita obrir d'una vegada una nova etapa». Amb la mirada posada més enllà d'aquesta legislatura, Domènech confiava també que en un futur la seva força política esdevingui «força de govern per desencallar la situació». «En aquest moment crec més i més fermament en el projecte polític i en tots vosaltres», remarcava davant dels simpatitzants al campus universitari de la UPF de Ciutadella. Finalment, en al·lusió al Govern de Junts pel Sí encapçalat per Carles Puigdemont, Domènech va remarcar que «aquells que han governat per a una part i no per al tot, difícilment inauguraran una nova etapa».

Repartiment de culpes



La direcció de Podemos va admetre que els resultats de les eleccions catalanes no havien estat satisfactoris, va culpar el bloc del 155 i el de la declaració unilateral d'independència del bloqueig i va fer una crida a les forces polítiques guanyadores per superar aquesta «etapa difícil». Aquesta va ser la reacció del partit de Pablo Iglesias, que ahir va veure com fracassava el seu objectiu que Domènech i Catalunya en Comú tinguessin la clau de la governabilitat.