ERC celebra el nou pas endavant en la cursa de fons per a la República

El característic so d'un tap de cava sortint va rubricar, ahir a la nit, una llarga i lenta vetllada electoral que ERC a Manresa va celebrar per primer cop als Barlins, el bar de la sala Els Carlins. Satisfacció del president del partit a Manresa, Ramon Fontdevila, i d'Adriana Delgado, número 16 a la llista dels republicans. Per una banda, van destacar el triomf del bloc independentista. Per l'altra, Fontdevila va remarcar pel que fa a Manresa que en la carrera de fons cap a la nova República, ERC agafa més cos en cada contesa electoral.



A les 11 de la nit, ambdós es van voler adreçar als militants i simpatitzants que van acabar omplint el local, cosa que va costar. A les 8 i a les 9 eren quatre gats, a les 10 quatre i mig i, a partir d'aquesta hora ja es va anar omplint. Entre els presents, els regidors del partit de l'Ajuntament i apoderats que anaven arribant amb els recomptes. Un piscolabis variat va fer passar els nervis i la gana als presents mentre seguien l'escrutini a TV3.



Delgado no va voler oblidar que «són unes eleccions que no considerem legals. Ens hi hem presentat perquè creiem en la democràcia. Per sort, no hem tingut violència. No han vingut amb les porres a fer mal a la gent que volia exercir el seu dret a votar». Dit això, va voler posar en relleu «la mobilització d'apoderats», amb 665 al Bages. Fontdevila va remarcar que aquesta dada no és anecdòtica. «Fa anys que tenim la percepció de guanyar complicitat i més presència a la ciutat, però sí que és veritat que en aquesta campanya hem fet un salt de gairebé triplicar el nombre d'apoderats a Manresa. Per a nosaltres és un símptoma de progrés en la cursa de fons que estem seguint».



Va celebrar el grau de participació a Manresa i, sobre els resultats, va destacar que «ens situen com una segona força. Ens sentim còmodes. Aquesta és una trajectòria llarga i estem acumulant l'energia necessària per fer aquest pas cap a la nova República».



Delgado també va comentar els resultats en general. Per a ella «indiquen que ha guanyat la independència. El bloc del 155 no ha aconseguit la victòria i el PP, que és el que ha portat a tota aquesta situació, és residual». Va apostar per què el bloc independentista torni a capdavant del Parlament. «Els resultats així ho indiquen i és el que hem de defensar».



Fontdevila va voler recordar que «hem treballat a la contra, perquè nosaltres no hem convocat aquestes eleccions».