ERC és segona força i celebra «la victòria» del bloc de la república

El 21-D ha situat ERC com a segona força política a Berga i al Berguedà. Anit, a l'hora de fer balanç, es barrejava per una banda l'alegria per «la victòria» del bloc de la república tal com declarava Isaac Loazno, president comarcal d'ERC al Berguedà, però també la constatació que els republicans juguen en una comarca que tradicionalment ha votat a la desapareguda Convergència, després al seu hereu PDeCAT i, en els comicis d'ahir, a Junts per Catalunya (JxCat) clarament.



Els republicans van fer el seguiment a la seu electoral del partit al local de l'Ateneu a la plaça de Sant Pere. «Les previsions eren més altes, teníem esperances de pujar una mica», va admetre Isaac Lozano, però va matisar que aquestes previsions «han anat baixant de forma gradual no només al Berguedà, és clar, sinó a tot Catalunya». Potser l'expectativa d'uns resultats millors va fer que el resultat final potser semblés poc. Amb tot, Isaac Lozano matisava el context en el qual es produïen aquests resultats. El suport que han rebut d'una forma amplíssima els avui hereus de Convergència és una realitat molt arrelada que Esquerra haurà de treballar si vol superar-los. «Haurem de fer el pas cap endavant i segurament trigarem. Però ho hem de treballar», deia Lozano pensant ja en les eleccions municipals del 2019.



ERC va guanyar ahir en dos pobles dels 31 que té el Berguedà. Un de simbòlic: el més petit de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, i el petit municipi de Fígols. Una situció que contrasta amb els comicis al Parlament del 2015 quan ERC es va presentar sota el paraigua de Junts pel Sí i aleshores la coalició amb el PDeCAT va arrasar als 31 municipis. Isaac Lozano va valorar que «el vot en clau nacional o en clau local no és el mateix». En aquest sentit Isaac Lozano va dir que la lectura positiva de la jornada electoral era que «les forces independentistes» ahir es van tornar a imposar a Catalunya i van obtenir majoria absoluta.