Iceta exigeix descartar la via unilateral

El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, va instar ahir les forces independentistes a «descartar de manera rotunda la via unilateral i il·legal» després d'unes eleccions en què ha admès no haver aconseguit l'objectiu que els socialistes perseguien, tot i haver millorat resultats.



El socialista va comparèixer acompanyat del secretari d'organització i director de campanya, Salvador Illa; la número dos per Barcelona, Eva Granados; el número tres, Ramon Espadaler; el secretari de Polítiques Municipals, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. Ho va fer en primer lloc per agrair a la ciutadania el desenvolupament d'una jornada electoral «exemplar» amb la participació «més alta de la història» en unes eleccions al Parlament. La candidatura socialista, en aliança amb Units per Avançar, aconseguia ahir 17 escons.



Iceta, que va felicitar Inés Arrimadas (Cs) per «la seva victòria en escons i vots», va comparèixer davant els militants a la seu central del PSC a Barcelona, després que el seu partit sumés un escó més que en les eleccions del 2015, fet que va celebrar, tot i reconèixer que «no eren els resultats que volíem». En les eleccions del 27 de setembre del 2015, el PSC de Miquel Iceta sumava 16 escons, amb 523.283 vots (12,72 %), quatre menys que el 2012, quan va sumar 20 escons i 524.707 vots (14,43 %).



Amb el 96 % de vots escrutats, el dirigent socialista va agrair el suport dels ciutadans que van confiar en la seva candidatura i que van permetre «sumar 50.000 vots més i un diputat més». Iceta va apuntar que des del 1999 el PSC no aconseguia millorar un resultat (en eleccions catalanes) i «ens alegrem per això». Però Iceta va ser sincer i va admetre que, «tot i la millora, no eren els resultats que perseguíem. No hem aconseguit una majoria alternativa al bloc independentista, ni convertir-nos en el pal de paller d'aquesta alternativa».



El candidat socialista va felicitar Inés Arrimadas i Ciutadans per «la seva victòria en vots i escons», mentre apuntava que «la majoria independentista s'ha vist «matisada» en escons i «novament no ha assolit la majoria de vots emesos». Iceta afegia que aquesta majoria parlamentària els habilita per investir un president i formar govern, però apuntava que han d'actuar «en el marc de la legalitat constitucional i estatutària vigent» que obliga «a descartar de manera rotunda la via unilateral i il·legal que tant ha perjudicat les institucions i el país». Per a Iceta, «la solució no es troba en l'immobilisme o en la independència», per la qual cosa el seu partit seguirà «compromès en la recerca de solucions acordades que es tradueixin en una millora de l'autogovern i el finançament», l'únic camí, segons el socialista, per resoldre el conflicte actual.



A més, va afegir, la seva formació continuarà convidant els governs català i espanyol a dialogar en el marc de la llei. Ahir, Iceta els demanava de ser conscients que «a través de majories i procediments les lleis es poden canviar i han de canviar». I insistia que «el problema de relació entre Catalunya i la resta d'Espanya és polític i requereix solucions polítiques».



En aquest sentit, es va mostrar convençut que la via de solució que el PSC defensa «és la que s'imposarà. I esperem que els costos de no saber trobar a temps una solució» no recaiguin sobre la ciutadania. Per això, reclamava que l'estabilitat política i la seguretat jurídica tornin «com abans millor» a les institucions. Amb aquest objectiu va posar el seu grup parlamentari «a disposició» de la resta de forces per impulsar la posada en marxa del Parlament i el «necessari diàleg polític» per afrontar la solució del problema, així com l'assoliment d'acords «el més transversals» possibles.



Finalment, va avançar que les executives del PSC i Units per Avançar es reuniran per separat avui per continuar l'anàlisi dels resultats electorals. Iceta es va acomiadar amb un aplaudiment dels seus companys.