El jove Gerard Alsina va a dipositar el seu vot al col·legi electoral en llitera

La jornada d'ahir va deixar algunes imatges curioses. Com la del berguedà Gerard Alsina, que va anar a votar en llitera. El jove, de 38 anys i estretament vinculat al teixit associatiu de la capital berguedana, està ingressat a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga per problemes de salut. Malgrat tot, va voler fer realitat el seu anhel de votar aquest 21-D.



Fins al mateix dia no va saber si els metges li donarien l'autorització per poder abandonar el centre sanitari perquè s'està recuperant d'una intervenció quirúrgica recent. Finalment se li va concedir el permís per anar al col·legi electoral i dipositar la seva papereta a l'urna, segons van explicar a Regió7 fonts de la seva família. El trasllat es va fer amb un transport adaptat. «Hem demanat a la Creu Roja de Berga si oferien el servei de transport i ens han dit que sí». Professionals d'aquesta organització no governamental «l'han vingut a buscar a l'hospital i l'han portat amb la llitera» a votar al seu col·legi electoral, ubicat a l'Escola Municipal de Música de Berga. La seva presència va generar molta expectació a la mesa on va exercir el dret a vot perquè no és el més habitual que un elector hi vagi amb llitera.



El curiós moment va quedar immortalitzat en la preceptiva foto que la seva família va penjar a les xarxes socials. Posteriorment el van tornar de nou al centre hospitalari berguedà, on roman ingressat. Fonts familiars van indicar a Regió7 que «el Gerard, tot i que es troba molt cansat, ha estat molt content de poder votar tal com volia».