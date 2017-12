Junts per Catalunya guanya al Berguedà sense esperar-s'ho

Junts per Catalunya (JxCat) s'ha convertit en la primera força al Berguedà en guanyar en 29 dels 31 municipis de la comarca. Els resultats han estat més positius del que s'esperaven els membres de la candidatura de Carles Puigdemont, tal com asseguraven ahir els responsables del PDeCAT al Berguedà.



Jordi Selga, president comarcal del partit, va valorar molt positivament els resultats al Berguedà. «No ens esperàvem aquest resultat tan bo, potser perquè les enquestes eren més negatives, però evidentment és molt benvingut perquè hem pogut demostrar que la gent ha entès el nostre projecte», va afirmar a Regió7 mentre s'acabaven de conèixer tots els resultats. Selga va recordar que «el partit ha fet una cosa molt grossa: hem canviat el nom i ens hem refet internament i fa molt poc temps que estem en marxa». El president comarcal va destacar que «el que cal ara és poder governar a Catalunya amb una possible coalició independentista i poder treballar per la construcció d'un nou país per al qual ens estan posant tantes traves».



Junts per Catalunya s'ha imposat a tots els municipis del Berguedà excepte a Sant Jaume de Frontanyà i Fígols, on els republicans han tingut més vots. De totes maneres, la candidatura de Puigdemont ha obtingut 11.005 vots a la comarca, una xifra molt ben valorada per Selga i també per Lluís Vall, el regidor de l'Ajuntament de Gironella que representa el Berguedà a la llista de Junts per Catalunya, ocupant el número 50 de la candidatura per Barcelona.



Vall, ahir també present a la seu del PDeCAT a la capital berguedana en la nit electoral, va assegurar que «la gent del Berguedà ha legitimat els resultats de l'1 d'octubre i també la tasca feta pel Govern de Catalunya i pel president Puigdemont». Vall s'ha ofert per fer d'enllaç entre la comarca i els nous representants del Parlament, tot i que no entri com a diputat.