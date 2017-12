JxCat es fa seus 3 de cada 4 pobles del Bages

Si, fent una projecció no del tot afinada, comptem que Junts pel Sí equivaldria en aquestes eleccions a la suma de Junts per Catalunya i Esquerra, la primera afirmació que podem fer dels resultats al Bages és que aquella aliança per la independència hauria augmentat de 3 punts els seus resultats respecte als comicis de fa dos anys i tres mesos.



Sigui com sigui, el triomf de les forces proindependència ha estat més que evident a la comarca, i així es pot llegir des de diferents variables. La primera i més clara, que JxCat, ERC i la CUP suposen més del 60% dels vots emesos a la comarca. La segona, que els partits liderats per Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han estat les llistes guanyadores en 27 dels 30 municipis de la comarca amb gairebé 60.000 dels 105.000 vots emesos. De fet, i aquí hi ha un dels fets més subratllables, Junts per Catalunya s'ha acabat imposant en tres de cada quatre poblacions (24 en total). En aquesta pugna sobiranista, Esquerra Republicana de Catalunya només l'ha superada en tres municipis (vegeu desglossat).



A l'extrem oposat, respecte de les eleccions del 27 de setembre del 2015 el canvi més notable és que en aquesta ocasió hi ha hagut una força no sobiranista que ha aconseguit imposar-se en quatre poblacions. Es tracta de Ciutadans, que ha estat la candidatura més votada en una població d'alcaldia convergent i aliança independentista, com és Sant Joan de Vilatorrada, i en dues on els socialistes governen amb majoria absoluta: Castellgalí i el Pont de Vilomara. En aquest últim municipi, on tot just dimarts es feia una concentració per la concòrdia després d'alguns episodis de tensió viscuts durant la campanya, es dóna una circumstància que es repeteix de les eleccions de fa dos anys i tres mesos. És l'única població de tota la comarca on les forces autoqualificades com a unionistes (Ciutadans, PSC i PP) sumen més vots (1.227) que les tres independentistes o sobiranistes (964).



El PSC no només ha aguantat el tipus al Bages, sinó que fins i tot ha sumat 35 vots més que en les eleccions del 2015. En canvi, el PP té una caiguda més que considerable, ja que dels gairebé 6.000 vots que va sumar fa més de dos anys ara en perd 2.706.



L'altre fet clarament remarcable en aquestes eleccions, com en el conjunt del país, és el percentatge de participació. El Bages ha assolit el seu rècord en unes eleccions al Parlament, ja que mai no havia superat el 80% (ha estat de prop del 83).