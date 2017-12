L'alcalde de Solsona queda a les portes d'entrar a la cambra, de moment

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), va quedar ahir a les portes d'entrar al Parlament. El solsoní ocupava el número 6 de la llista d'ERC a Lleida, on finalment va obtenir cinc escons. Rodríguez, per tant, va quedar un per sota. Tot i així, podria acabar ocupant l'escó, tenint en compte que la cap de llista d'ERC a Lleida, Meritxell Serret, és a Brussel·les i que, per tant, ara per ara, es desconeix si finalment podrà assumir l'acta de diputada.



Qui tampoc no va poder entrar al Parlament va ser el bagenc Ramon Vancells, de la CUP. Malgrat que era al número 7 de la llista per Barcelona (demarcació on la CUP havia aconseguit set escons el 2015), finalment ahir, en aquesta província, els cupaires només van assolir tres diputats. Per aquest motiu, Vancells va quedar a força distància de poder ser elegit.



Per la seva banda, els socialistes no tenien candidats de la Catalunya Central en una bona posició de sortida. Amb el resultat d'ahir, es va confirmar que ni la bagenca Mercè Cardona (al número 18 per Barcelona) ni l'anoienc Jordi Riba (al número 19) no seran aquesta legislatura al Parlament.



En declaracions a aquest diari, Mercè Cardona va admetre ahir que el PSC va tenir uns resultats més fluixos del que esperaven. «Hem pogut aguantar els resultats del 2015 i, fins i tot, hem sumat un escó més. Però prevèiem un mica més de creixement, que finalment no s'ha produït», va lamentar. Segons va afegir, «el que ha passat és que els resultats s'han polaritzat. Hem vist que tant Junts per Catalunya com Esquerra són una màquina de fer Ciutadans». Per a Cardona, l'escenari que s'obre a partir d'ara «és molt complicat».



Catalunya en Comú i el PP, finalment, no tindran tampoc diputats de la Catalunya Central, perquè de fet ja no havien col·locat a les llistes cap candidat amb opcions.