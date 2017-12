L'independentisme creix més al Berguedà

Les forces independentistes van assolir ahir al Berguedà una clara majoria, i no només això, sinó que van augmentar el seu suport electoral en eñ 2,87%, en passar dels 19.435 sufragis que van obtenir en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27-S del 2015 als 19.992 que van assolir ahir. Una xifra altíssima, fruit de la suma dels vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP. Els partits del bloc del 155 (Cs, PP i PSC) van obtenir 4.661 vots, i Catalunya en Comú-Podem, 753.



Per partits, el primer lloc del podi va ser per a Junts per Catalunya, que va obtenir una victòria clara en 29 dels 31 municpis de la comarca. Al Berguedà van obtenir 11.005 vots. La segona posició va ser per a ERC, amb 7.111 paparetes, que amb aquests suports va desbancar la CUP, que el 2015 s'havia alçat fins aquesta posició.



La sorpresa la va protagonitzar Ciutadans (Cs), que va esdevenir la tercera força política més votada al Berguedà, amb 2.441 vots. Aquest suport li ha permès situar-se per davant de la CUP, amb 1.876 vots, quan el 2015 n'havia assolit 2.700.



Es dóna la circumstància que Cs no té cap càrrec electe al Berguedà ni representació a les institucions, i també que la formació taronja no ha fet cap acte de campanya en aquesta comarca ni tampoc s'ha vist la seva propaganda durant el període previ als comicis d'ahir.



Per la seva banda, el PSC passa a ocupar la cinquena posició. Ahir, els socialistes van obtenir 1.584 vots, quan el 2015 n'havien obtingut 1.638. Pel que fa al PP, ha davallat en relació al 27-S del 2015. La formació popular, que igual que Cs no té cap representació a la comarca, queda relegada a la cua de les forces polítiques al Berguedà, amb 636 vots, que són 501 sufragis menys que els que va assolir el 2015. Ahir, Catalunya en Comú-Podem va superar els populars, en obtenir 753 vots.

Participació rècord històrica



Un dels aspectes que mereix ser destacat de la jornada electoral d'ahir va ser l'alt nombre de participació. De fet, ha estat la més alta que s'ha registrat mai fins ara, d'ençà de la restauració de la democràcia, en uns comicis electorals, ja siguin municipals, del Congrés o del Parlament de Catalunya. L'índex històric de participació d'ahir se situa en el 83,32%. El municipi berguedà que va aconseguir que el un superior nombre dels seus veïns anessin a votar va ser el Sagàs, que va registrar una participació del 95%, una xifra estratosfèrica.