Multa de 7.200 euros al promotor de la xiulada a l'himne a la Copa del Rei

L'Audiència Nacional ha condemnat el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, a una multa de 7.200 euros com a promotor de la xiulada a l'himne, en presència de Felip VI, a la final de la Copa del Rei al Camp Nou entre el FC Barcelona i l 'Athletic de Bilbao, disputada el 30 de maig del 2015.

El jutge central del Penal, José María Vázquez Honrubia, ha considerat en la seva sentència Espot autor d'un delicte d'injúries a la Corona i un altre d'ultratges a Espanya en considerar que la seva actuació no estava emparada pel dret a la llibertat d'expressió.

El magistrat el situa com a autor "d'un pla preconcebut i planificat pel mateix" que va executar amb el "deliberat i ferm propòsit d'ofendre i menysprear el cap de l'Estat espanyol i l'himne nacional".

La Fiscalia demanava per a Espot una multa de 14.400 euros com a autor dels delictes d'injúries al Rei i d'ultratge a Espanya i assenyalava que per a l'execució del seu pla va publicar el 28 de maig del 2015 en el perfil de Facebook de Catalunya Acció, un manifest titulat "Per la xiulada a l'himne espanyol i al rei Felip de Borbón".