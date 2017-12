Només cinc diputats de la regió central entren al Parlament

Amb els resultats d'ahir, la Catalunya Central no va sortir ben parada pel que fa a representativitat al Parlament. La cambra només tindrà cinc diputats d'aquestes comarques, la xifra més baixa des de la primera legislatura de la democràcia (1980-1984), quan aleshores en van ser quatre. En les últimes tres legislatures, en canvi, les comarques centrals sempre havien pogut iniciar el mandat amb vuit o nou diputats.

D'aquests cinc parlamentaris, dos corresponen al Bages, la meitat dels que tenia en el darrer mandat. Els dos escons bagencs seran per a Antonio Espinosa (Cs) i per a Adriana Delgado (ERC), que ja formaven part del Parlament en l'última legislatura. L'Anoia manté com a única diputada la republicana Alba Vergés, l'única que, de fet, tenia opcions per ser elegida a la cambra. Els altres dos diputats d'aquestes comarques són el cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida, Òscar Ordeig (Alt Urgell), i el número 8 de Junts per Catalunya, el martorellenc Eduard Pujol.

La bagenca Delgado mostrava ahir la seva satisfacció pels resultats tant d'ERC com del conjunt de l'independentisme, «després d'una campanya amb desigualtat de condicions, ja que tenim els nostres candidats a la presó o a l'exili», va manifestar. «Però al final suma l'independentisme i la república. Junts per Catalunya i Esquerra sumen més escons dels que va tenir Junts pel Sí. Sumant-hi els diputats de la CUP, hem pogut mantenir la majoria, tenint en compte el rècord de participació», va celebrar Delgado, tot recordant que «el bloc del 155 ha quedat per sota. Ara el que hem de fer és continuar treballant per continuar eixamplant la base social». Sobre els bons resultats de Ciutadans, Delgado va constatar que «ells han pogut fer una campanya amb unes altres condicions, amb la seva cap de llista i amb un desplegament brutal», va dir.

El manresà Antonio Espinosa, de Cs, feia una lectura ben diferent de la de Delgado. «Naturalment, pensem que Arrimadas pot ser la presidenta, ara més que mai. Amb aquest resultat, jo crec que nosaltres tenim la legitimitat per demanar que es doni suport a la força política més votada a Catalunya. Això és el que intentarem», va assegurar. «Jo crec que l'independentisme, encara que tingui majoria al Parlament, no té la base social. I no té cap partit com a primera força a Catalunya», va afegir. «A Ciutadans hem aconseguit ser la primera força, i això era impensable fa uns anys», va destacar.

Per la seva banda, la que serà diputada de l'Anoia aquesta legislatura, la republicana Alba Vergés, també va celebrar els resultats d'ERC, com Delgado. «Amb una participació rècord, la majoria a favor de la república es consolida absolutament. I el bloc del 155 queda clarament derrotat».

Eduard Pujol, de JxCat, va celebrar la victòria de Puigdemont en el conjunt de l'independentisme i va subratllar que l'«a por ellos» ha fracassat: el 155 està mort i enterrat». Segons va afegir, «Rajoy ha perdut, és l'hora que en prenguin nota, és l'hora de la rectificació, la reparació i la restitució», va dir. I va concloure que «s'ha de restituir el Govern legítim per reparar el dany produït».