El PP afirma que se seguirà vetllant «perquè es compleixi la llei» malgrat els resultats

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va admetre ahir el mal resultat del seu partit però va advertir que seguirà vetllant perquè es compleixi la llei i es respecti la unitat d'Espanya i la sobirania nacional. Casado va remarcar que el PP està «a les verdes i a les madures» i porta quaranta anys defensant Espanya a Catalunya, «a vegades en franca solitud, ara amb més compa-nyia», i malgrat els «insults o escraches» mai ha «flaquejat».



Després de felicitar Inés Arrimadas, Casado va considerar que Cs ha capitalitzat el vot dels que donaven suport a l'aplicació del 155, però va destacar que el PP ha preferit actuar en tot moment en pro de l'interès general i no partidista. «L'Estat no ha fracassat perquè ha aconseguit que la llei regeixi a Catalunya», va dir, i a més va reconèixer la tasca del Govern en un moment «complicat» però amb la «fermesa» que es requeria.

«Ciutadans s'ha equivocat»



El PP considera que Cs «s'ha equivocat» en la seva estratègia de campanya per pretendre guanyar en solitari l'independentisme, cosa que ha perjudicat el bloc constitucionalista en el seu conjunt i ha impedit derrotar els secessionistes, que tindran majoria per governar.



Les fonts consultades no fan autocrítica i insisteixen que Cs «s'ha equivocat» perquè volia guanyar només a l'independentisme i amb la seva estratègia de vot útil ha «menjat» suports a socialistes i populars, que es jugaven amb els independentistes diversos escons que no han aconseguit. Per això retreuen al partit de Rivera i Arrimadas el discurs que ha fet en aquesta campanya, parlant que el vot al PP o al PSC era «vot escombraria», com va apuntar el líder de Cs. Altres fonts recorden que ahir es jugaven «dues partides», cadascú la seva pròpia i junts la de derrotar l'independentisme. Però expliquen que amb la seva estratègia Cs s'ha beneficiat sol i no ha ajudat el bloc constitucional, perquè hi ha ara «molt vot desaprofitat» a cada província que ha impedit esgarrapar més escons.

Objectiu principal



En tot moment en la campanya la direcció estatal popular deixava clar quin era el seu objectiu principal en aquests comicis: que l'independentisme no obtingués majoria per governar. I aquest primer objectiu no s'ha aconseguit. Eren conscients, a més, que el vot útil es concentraria a Ciutadans, però tots els pronòstics en aquest sentit s'han superat.



Ara regna sobretot la preocupació, perquè consideren que la situació política no podrà normalitzar-se si es forma un Govern amb el mateix full de ruta que l'anterior, segons admeten diversos dirigents populars. El Consell de Ministres analitzarà avui, en la seva penúltima reunió de l'any, els resultats de les eleccions.

Podem



El líder de Podem, Pablo Iglesias, es va manifestar ahir per Twitter per valorar els resultats electorals. El dirigent de la formació morada va remarcar que «amb la DUI i el 155 guanyen la dreta i el bloqueig», fent referència a la victòria de Cs com a força més votada i la revàlida de la majoria absoluta per part del bloc independentista.



En aquest sentit, Iglesias va manifestar que hi ha «lideratge de dretes en el processisme i lideratge de la dreta reaccionària en els monàrquics». El polític també va tenir paraules d'agraïment per al candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech «per defensar els drets socials, el diàleg i la democràcia. Som oposició i futur».



Per la seva banda, el diputat de Podem per Madrid, Íñigo Errejón va ressaltar que «les eleccions deixen el mateix equilibri d'escons entre blocs. Per a aquest viatge no feien falta tantes alforges». També va remarcar «la derrota de Rajoy» i va destacar «només una certesa: no hi haurà cap solució sense diàleg. Moltes gràcies, Xavier Domènech, per defensar les possibilitats de desbloqueig».

PSOE



El secretari de l'àrea d'organització del PSOE, José Luis Ábalos Meco, va remarcar durant una compareixença a la seu del carrer Ferraz que a partir d'ara «no es poden repetir els mateixos errors. El proper president ha de governar per al 100% de catalans. Mai pel 50, per a una meitat dels catalans, i molt menys encara, per al 47% de la població de Catalunya».



El líder del PSOE, Pedro Sánchez, assistirà avui a la reunió que celebrarà l'executiva del PSC a Barcelona per compartir amb els socialistes catalans una primera anàlisi a fons dels resultats electorals dels comicis d'avui i de les possibilitats que s'obrin per teixir pactes. A més de Sánchez, participaran a la reunió la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, i el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, han confirmat a Efe des de la direcció del partit. Tots tres viatjaran a la capital catalana a primera hora, després de seguir l'escrutini des de Ferraz.

PNB



El PNB va destacar que el resultat de les eleccions catalanes d'ahir és «molt semblant» a les del 2015, per la qual cosa considera «clar» que cal una «manera diferent» d'abordar el «conflicte polític català».



Fonts de la direcció del PNB van considerar que «el problema català segueix aquí, plantejat amb plena legitimitat» després del resultat d'unes eleccions amb una altíssima participació, el que «dissipa qualsevol tipus de dubte sobre el resultat i les conseqüències de la cita electoral».