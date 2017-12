El PP a Manresa afirma que han pagat els plats trencats de la crisi

«Al PP hem pagat els plats trencats de la crisi i del 155»,va opinar ahir el president dels populars al Bages, Jaume Mira. Un grup reduït de militants i simpatitzants va seguir el recompte a la seu de la formació. Per a Mira, hi ha hagut molts votants tradicionals del PP que ara s'han decantat per Ciutadans. Segons el seu punt de vista, el desgast propi de ser al Govern central, «la crisi ferotge» a la qual ha hagut de fer front, i un 155 «que també demanaven Ciutadans i socialistes» però del qual tothom culpa Mariano Rajoy, han motivat els mals resultats d'ahir.