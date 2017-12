El PP treu el pitjor resultat de la seva història i només supera el PACMA

El Partit Popular, el convocant de les eleccions d'ahir en virtut de l'article 155 de la Constitució, va obtenir ahir el pitjor resultat de la seva història a Catalunya, en perdre vuit diputats, quedar com a última força del Parlament i després de superar en vots només el partit animalista (PACMA).

Els pitjors resultats que les enquestes auguraven per al PPC es van complir i els populars s'han convertit en una força marginal al Parlament, on deixen de tenir grup propi, després d'haver aconseguit una mica més de 176.600 vots, gairebé la meitat que a les eleccions de fa dos anys.

El cap de llista dels populars, Xavier García Albiol, que va seguir l'escrutini electoral des de l'hotel Grand Marina de Barcelona acompanyat de diversos càr-recs del seu partit, va comparèixer davant els mitjans per felicitar Ciutadans per la victòria i reconèixer que el PPC ha tingut un «molt mal resultat» del qual no pot sentir-se «orgullós», sobretot tenint en compte que el bloc sobiranista torna a sumar majoria. Albiol va expressar també la seva preocupació pel futur econòmic i social de Catalunya.

«Els resultats són dolents sobretot per al futur de Catalunya. Veig amb molta preocupació el futur econòmic i social de Catalunya amb una possible majoria independentista al Parlament», va destacar el candidat, acompanyat d'altres membres del partit i de la seva candidatura, com la ministra Dolors Montserrat, Andrea Levy i Santi Rodríguez.

Així, després de reconèixer que els partits constitucionalistes no han estat capaços de sumar una majoria alternativa a l'independentisme, Xavier García Albiol va llançar una advertència a Ciutadans: «Han guanyat les eleccions i tindran alegria durant cinc minuts, però estarem probablement a l'oposició durant alguns mesos». «I això no ens ha de produir cap tipus de satisfacció», va remarcar Albiol, que va considerar, novament en al·lusió a la formació taronja, que el resultat de les eleccions són «un fracàs d'aquells que estaven apel·lant al vot útil» i que Catalunya «hi sortirà perdent».

El cert és que durant la campanya electoral Xavier García Albiol havia restat valor a les enquestes, que el situaven en últim lloc a les eleccions, i havia admès que quedar darrere de la CUP seria un «descrèdit» per al seu partit i donaria «autoritat moral» als independentistes. Finalment, amb el 99,7% dels vots escrutats, la CUP va obtenir 4 diputats i més de 193.000 vots, mentre que el PPC va aconseguir 3 escons i uns 10.000 sufragis menys. El PPC, que ha comptat en aquesta campanya amb la presència en cinc ocasions del president del Govern, Mariano Rajoy, i que ha fet bandera de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, no ha aconseguit contenir la fuga de vots cap a Ciutadans.

El president del PPC va dir que se sentia «molt orgullós de les sigles del meu partit, de la seva gent i del treball que ha fet durant tota la seva història» per defensar els catalans que se senten també espanyols. «Estem (sic) amb el cap ben alt, convençuts que seguim representant la majoria de catalans que se senten espanyols, i ho seguirem fent al Parlament en les circumstàncies actuals», va assenyalar. Encara que «les coses no seran fàcils» a Catalunya a partir d'ara, Albiol va apuntar que els catalans poden tenir l'absoluta confiança que «tenen un Govern d'Espanya que vetllarà perquè a Catalunya es respecti la llibertat, la dignitat i la democràcia». El dirigent popular també va indicar que en els pròxims dies analitzaran els resultats i decidiran tot allò que creguin convenient «per intentar tornar a recuperar l'espai que existeix a Catalunya a favor del PP».