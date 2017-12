Satisfacció moderada al PSC per mantenir els vots de fa dos anys

En els darrers set anys, les cares llargues de les nits electorals a la seu del PSC evidenciaven que el partit estava en descomposició. Per aquest motiu ahir, tot i que el PSC va quedar com a quarta força política a Manresa, al Bages i a Catalunya, els militants socialistes que van seguir el recompte a la seu estaven moderadament contents. «No és el resultat que voldríem, però hi ha certa satisfacció perquè ens mantenim a la capital del Bages», explicava ahir el president del Grup Municipal de Manresa, Felip González.

A la capital del Bages, els socialistes van obtenir 255 vots més que fa dos anys. «Feia anys que baixàvem i per aquest motiu ara, que ens mantenim i fins i tot incrementem una mica el nombre de vots, no estem gens decebuts», afegia. Tot i que no hi havia l'ambient d'una gran nit electoral a la seu del PSC a Manresa, els militants anaven comentant els resultats de la televisió animadament en veure que el nombre d'escons a escala catalana quadraven bastant amb el que preveien les enquestes electorals.

A la comarca del Bages, els socialistes només han perdut sis vots i, per tant, trenquen amb sagnia de paperetes des de la desfeta del tripartit d'esquerres. «A escala comarcal, els resultats han estat en consonància amb el panorama que hem vist a tot Catalunya i, per tant, estem més o menys satisfets», explicava el president de la Federació del Bages dels socialistes, Cristòfol Gimeno, que també és alcalde de Castellgalí.

«Era una campanya en què nosaltres apostàvem pel diàleg i la reconciliació. Per a aquestes eleccions, els qui feien el discurs més agressiu i contundent han estat els que han resultat premiats a les urnes. Ha estat una campanya molt polaritzada i era difícil concórrer a aquestes eleccions entre dos extrems tan marcats», afegia Gimeno mentre consultava des del seu ordinador els resultats del Bages. «Esperàvem créixer més, però no estem decebuts de com ens ha anat en aquesta nit electoral», afirmava.