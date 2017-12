Loteria de Nadal 2017: segueix en directe el sorteig

La Grossa de Nadal ha tornat a passar de llarg de la Catalunya Central, on només un pessic del cinquè premi ha portat alegria en forma d'euros a Vilanova del Camí. El número 71.198 ha estat l'agraciat amb el Primer premi -dotat amb 400.000 euros per dècim-, venut de forma molt repartida a Vilalba (Lugo) -on han plogut 520 milions d'euros, Benetússer (València), Màlaga, Jaca (Osca), Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Santander, Cadis, Sant Bartolomé (Las Palmas), Múrcia, San Pedro del Pinatar (Múrcia) i Granadilla d'Abona (Santa Creu de Tenerife).



La Grossa s'ha fet esperar i ha estat el novè premi en sortir dels bombos, a les 11.55 hores, en el desè filferro de la sisena taula, cantada pels nens Yossueff Salhi i Noelia Katiuska. L'administració de loteries L'Alcàsser, situada a la Rua dóna Pravia, en ple centre de Vilalba, ha venut 130 sèries del 71.198, de les quals bona part (50 sèries) s'han distribuït a través del bar Cascudo, ubicat a la parròquia de Sant Joan.



La seva propietària, Pilar Ferreiro, ha confirmat que els 200 milions del premi "estan molt repartits" entre la gent de "la zona", fet que per a ella suposa "una gran alegria", perquè són "persones humils i treballadores, que ho necessiten ", però que alguns dècims també han viatjat cap a altres llocs, com Vigo o Astúries.





1r premi

El 71.198 és el número més esperat

2n premi

El 51.244, el segon premi passa per Sort

3r premi

El 06. 914, un tercer premi: el primer important del dia

4t premi

El 13.378, un quart premi que s'ha fet esperar

El 61.207 se'n va a Astúries

5s premis

El 00.580 esquitxa Vilanova del Camí

El 03.278, du fortuna a Barcelona i Mont-roig del Camp

El 58.808, un cinquè premi amb part venuda a Sort

El 5.341, un segon cinquè que passa de llarg de les nostres comarques

El 37.872, un cinquè cau íntegre a Sevilla

El 18.065, un nou cinquè premi

24.982, un cinquè íntegre a Xastelló

22.253, l'últim cinquè

Les disfresses, un clàssic

Vint professors i sis treballadors del Col·legi Insua Bermúdez s'enduran 43,6 milions d'euros de la grossa després de comprar 109 dècims del número premiat. I de Lugo han viatjat també 10 milions cap a una residència de gent gran de Campo de Criptana (Ciutat Real), gràcies a un voluntari del centre que va comprar allà el número i els va distribuir entre treballadors i altres voluntaris.Els set treballadors de la cuina del Parador Nacional de Turisme de Vilalba s'emporten un pessic de la grossa, gràcies a un dècim del número 71.198 que van jugar a mitges i que va comprar Sonia Requejo, qui ha portat la sort als fogons de l'establiment.Una part també important del primer premi ha viatjat fins a Màlaga, ja que allà s'han venut 32 sèries del 71.198 a l'administració 59, situada al del barri de la Trinidad, bressol de l'humorista mort recentment Chiquito de la Calzada.L'administració repartirà 128 milions d'euros a través dels 320 dècims venuts, dels quals 70 s'han distribuït en l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, un d'ells a la seva regidora; altres en un forn proper i altres per un grup de companys de treball. A més, s'han venut dos dècims del número premiat en altres dues administracions de la ciutat.La Grossa també ha repartit sort a la Comunitat de Madrid, on ha deixat 12 milions d'euros, vuit a la capital i quatre a Torrejón d'Ardoz, localitat en la qual l'encarregada de distribuir la sort ha estat la mare de l'amo de l'administració número 12 que ja va vendre gairebé tot en el primer premi del 1988.ElA les 11.54h els nens del sorteig han cantat el número que s'ha endut la Grossa de Nadal d'enguany. El número afortunat ha sigut el 71.198 i s'ha venut entre Sort, Villalba, Málaga, Jaén, Madrid, Santander, Cadis i la localitat canària de San Bartolomé.El segon premi del sorteig de Nadal ha recaigut en el, una butlleta repartida arreu de l'estat i que ha tingut parada, entre d'altres, a Tarragona i a la Bruixa d'Or de Sort.El primer premi important de la jornada, el tercer premi , ha sortit a les 9.20h. Ha sigut el, premiat amb 50.000 euros cada dècim. Ha caigut força repartit, però ha esquivat la Catalunya Central. S'ha venut a Alacant, Saragossa, Madrid i al centre comercial Diagonal Mar de Barcelona.Pocs minuts abans de les 13h ha sortit un dels darrers grans premis que quedaven per repartir. Elha rebut un dels dos quarts premis del sorteig de la loteria de Nadal, agraciat amb 200.000 euros cada sèrie. El premi ha anat a parar majoritàriament a Castelló, però també a Còrdova i Pontevedra.El segon quart premi del sorteig de la loteria de Nadal ha anat a parar íntegrament al municipi de Candas, a Astúries. El número que ha portat la bona sort a la localitat ha sigut elDe moment la sort a la Catalunya Central només ha fet parada amb el 00.850, un cinquè premi que s'ha venut en diverses poblacions d'arreu de l'estat entre les que s'hi troba Vilanova del Camí, que n'ha venut un dècim per màquina a l'administració del carrer Jaume Balmes.El llistat de cinquens premis s'ha ampliat amb el 0.3278, un número que s'ha venut a diferents punts d'arreu de l'estat entre els que hi ha vàries administracions de loteria de Barcelona i de Mont-roig del Camp, al Tarragonès.El segon premi destacat de la jornada ha sigut el, un cinquè premi guardonat amb 6.000 euros per dècim. S'ha venut a diferents poblacions d'arreu de l'estat entre les quals hi ha Sort, Castelldefels i Sant Andreu de la Barca.Pocs minuts després de les 9.45 ha sortit el segon cinquè premi del sorteig. El número afortunat ha sigut eli està premiat amb 1.250.000 euros cada sèrie.Continua la ratxa de premis importants. En aquesta ocasió ha sortit un nou cinquè premi, guardonat amb 60.000 euros cada butlleta. El número és eli s'ha venut íntegrament a la localitat sevillana de Lebrija.El quart cinquè premi del sorteig d'enguany ha recaigut en el. S'ha venut a diferents poblacions d'arreu de l'estat entre les que hi ha Formentera, Barcelona, Elx, Benidorm, Mérida i Lugo.Un nou cinquè premi ha deixat una pluja de milions a Castelló de la Plana, localitat que ha venut íntegrament el númeroI si el 24.982 ha caigut concentrat en una única població, l'últim dels cinquens premis ha sigut un món a part. Elha caigut repartit en múltiples punts de l'estat però, de nou, ha passat de llarg de les comarques centrals.