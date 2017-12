El Suprem inclou Artur Mas, Marta Rovira i la sallentina Anna Gabriel en la querella per rebel·lió

El jutge del Tribunal Suprem ha inclòs l'exPresident Artur Mas, la número 2 d'ERC Marta Rovira i l'exdiputada sallentina Anna Gabriel en la causa per un delicte de rebel·lió que investiga en relació al procés sobiranista català. L'ampliació de la querella inclou també la coordinadora general del PdeCAR Marta Pascal, la presidenta de l'AMI Neus Lloveras i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

El Suprem comunicarà la seva decisió al llarg del dia d'avui als nous investigats. L'ampliació de la causa arriba tan sols 24 hores després de les eleccions al Parlament d'aquest passat dijous i de la presentació de l'atestat de la Guàrdia Civil en el que obria la llista de presumptes dissenyadors i directors de la trama sobiranista.

Llarena va demanar el passat 11 de desembre a la Guàrdia Civil –en condició de policia judicial- nombrosa informació per començar a instruir. Entre els informes sol·licitats, volia informació individualitzada dels membres de l'anomenat "comitè estratègic per a la independència" (inclòs al document 'EnfoCATs') i quin paper havien jugat en la consecució de la declaració d'independència.

Aquest informe policial (que ocupa més de 500 pàgines) es va entregar al jutge el passat 15 de desembre i les parts el van conèixer aquest dijous. Els noms dels nous investigats apareixen com a membres d'aquest comitè estratègic. Segons la Guàrdia Civil, "tots van ser copartícips de dissenyar l'estratègia que havia de conduir a la independència, van dissenyar, orientar, dirigir i controlar la implementació dels seus plans per la creació d'un estat sobirà, i van mobilitzar els recursos humans i materials necessaris".

Imputacions en base a l'informe policial



En base a aquest informe policial, el jutge ha decidit ampliar "l'espai subjectiu de la investigació", tal i com recull a la resolució dictada aquest divendres. El jutge basa les noves imputacions en l'EnfoCATs però també en les anotacions trobades a l'agenda personal de Josep Maria Jové, perquè considera que tots els investigats van participar en reunions que es recullen en les seves anotacions.

El magistrat Llarena considera que els fets que s'investiguen s'han pogut portar a terme "sota la direcció i coordinació" d'un conjunt de persones entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes del darrer Parlament, així com els presidents i secretaris generals dels partits independentistes i la presidenta de l'AMI.

Llarena afegeix que els nous investigats sembla que haurien tingut una "participació principal i destacada" en el procés independentista, "donant-li suport polític que necessitava l'actuació parlamentària i l'actuació d'execució que van portar a terme el procés". Novament, basa aquestes afirmacions en l'atestat de la Guàrdia Civil, entregat al Suprem quatre dies després que el jutge els ho encarregués.

Sense citacions, de moment



El jutge els ha notificat la seva condició d'investigats per tal que es puguin personar a la causa i tenir accés a la informació de les actuacions "per tal que puguin exercir el seu dret a defensa", tal i com preveu l'article 118 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. De moment, cap d'ells ha estat citat a declarar.

Les noves investigacions s'han donat a conèixer l'endemà de les eleccions catalanes, amb la victòria de Cs com a força més votada però amb una majoria absoluta de les forces independentistes al Parlament.