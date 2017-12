Ciutadans conquereix els feus del PSC a Manresa i la resta són tots per a JxCat

A l'hora d'imposar-se als barris, a Manresa o guanya Junts per Catalunya o Ciutadans. Ningú més aconsegueix pujar al podi.

Clarament, la formació Alfa és Junts per Catalunya, que guanya en 13 dels 18 sectors: Mion-Puigberenguer, Carretera de Santpedor, Guix-Pujada Roja, Plaça Catalunya, Poble Nou, Carretera de Vic, Passeig i Rodalies, Sagrada Família, Viladordis, Escodines, Barri Antic, Valldaura i Farreres-Suanya-Pont Nou.

La resta són per a Ciutadans: Xup, la Font dels Capellans, Sant Pau, Balconada i Cal Gravat.

Puigdemont i Arrimadas són els líders que visualitzen més a la ciutat la seva projecció. Aquest fet pren tota la seva dimensió si es compara el resultat actual amb el que va passar en comicis anteriors.

El setembre del 2015, per primer cop en unes eleccions al Parlament de Catalunya hi va haver un barri de Manresa on no va guanyar ni Convergència (o els seus hereus) ni el PSC. Va ser la Balconada.

Fins aquell moment, a les eleccions al Parlament els barris tenien color convergent o socialista. D'això s'ha passat que estiguin en mans dels hereus de Convergència o de Ciutadans.

El 2012, a tots els barris havia guanyat Convergència excepte al Xup, Sant Pau, Balconada i la Font dels Capellans, els feus socialistes.

El 2015, a la Balconada qui va tenir més vots va ser Ciutadans i a la Font es va imposar Junts pel Sí. Al PSC només li va quedar el Xup i Sant Pau. Ara, ni aquests.

Malgrat això, cal dir que en nombre total de vots i de tant per cent de sufragis, el PSC ha aguantat a la ciutat i ha mantingut la quarta posició, i no només això, sinó que ha assolit en aquests comicis una millora tant en nombre de sufragis com, lleugerament, en percentatge de vots. El que passa és que el creixement molt important de Ciutadans es produeix també en barris on tradicionalment els socialistes eren els que arreplegaven més vots.



El votant fidel

Menció a banda mereix el barri de la Font dels Capellans, que en les tres darreres eleccions al Parlament ha tingut tres formacions majoritàries diferents, cosa que no passa en cap altre sector de la ciutat.

A la Font dels Capellans, el 2012 es van imposar els socialistes, el 2015 Junts pel Sí, i ara Ciutadans.

A Cal Gravat també hi ha hagut tres formacions diferents –el 2012 va guanyar CiU, el 2015 Junts pel Sí i el 2017 Ciutadans– però és menys significatiu perquè Junts pel Sí incloïa republicans, però també convergents. Sigui com sigui són els dos barris amb els votants més volubles. Sigui partint de votar majoritàriament socialista, a la Font dels Capellans, o convergent, a Cal Gravat, la destinació final és la mateixa: Ciutadans.

La formació taronja va arreplegar vots en la jornada de dijous del fort augment de la participació –que va passar de 39.939 votants, el 76,75%, a 42.064 (80,49%)– però també d'electors que abans votaven altres formacions i als quals els fets dels darrers mesos han fet replantejar-se el seu suport polític.

Menys accentuats, però també existents, són els canvis de vot a Sant Pau i el Xup, que, després de votar majoritàriament socialista, passen a decantar-se per Ciutadans, una formació que va obrir la llauna dels barris el 2015 a la Balconada i s'expandeix.