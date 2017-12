Domènech avisa que l'ampliació de la causa «enquista» el conflicte

El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, va assegurar ahir que la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, d'ampliar la causa per rebel·lió contra més dirigents independentistes «no ajuda a solucionar» el conflicte polític, sinó que «l'enquista».

«I és persistir en el fracàs reiterat del govern del Partit Popular en relació amb Catalunya», va assegurar en roda de premsa al centre cívic Convent de Sant Agustí, de Barcelona, l'endemà de les eleccions del 21-D.

De fet, el dirigent dels comuns considera que a Catalunya hi ha una «majoria claríssima» que ha demostrat que «no és aquest el camí» per desencallar la situació. Després de les imputacions d'ahir, en aquests moments hi ha 28 independentistes imputats en la causa.