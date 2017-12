«La gent vol reinstaurar el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras»

Número 16 per Barcelona de la llista d'Esquerra, la santvicentina Adriana Delgado podrà tornar a prendre possessió del seu escó, que ja ocupava des del 2016. Representarà el Bages juntament amb Antonio Espinosa, de Cs

Malgrat la satisfacció per la majoria absoluta de l'independentisme, Esquerra s'ha quedat amb un sentiment agredolç en aquestes eleccions? Perquè creia fermament que podria assolir el primer lloc?

Nosaltres hauríem volgut uns resultats millor, evidentment, perquè sortíem a guanyar les eleccions, que ja vam dir d'entrada que eren il·legítimes. Tenint en compte, però, les condicions en què ens vam presentar, amb el nostre candidat sense poder fer campanya perquè és a la presó, són un resultat molt bo. I el més important de tot és la suma del conjunt de l'independentisme i de les llistes favorables a la república. I que el bloc del 155 no ha aconseguit la victòria i que el PP, que és qui avala l'article 155, s'enfonsa.

A què atribueix que la llista de Puigdemont, per ben poc, acabés superant ERC?

A l'efecte Puigdemont, precisament. La gent és legitimista, per dir-ho d'alguna manera, i entén que ha de salvar la Generalitat, i ho personalitza amb el president.

En aquests moments, Esquerra ja pot dir que el seu candidat a president és Puigdemont, i no Junqueras?

Sí. Nosaltres respectarem els resultats, que és el que demanarem a les altres forces. El que vol la gent és rehabilitar el Govern legítim, encapaçalat pel president Puigdemont i pel vicepresident Junqueras. Precisament per això, nosaltres ara també ens hem d'asseure, negociar i parlar, per configurar un govern com més de pressa millor, tot seguint les indicacions de la suma que ha aconseguit la República.

L'opció de la unilateralitat s'ha de mantenir aquesta propera legislatura?

En campanya, sempre hem defensat que la unilateralitat no era pas nostra, sinó del Govern espa-nyol i del bloc del 155. Nosaltres sempre hem demanat diàleg. I és el que demanem ara. Que tothom respecti els resultats, el Govern espanyol el primer. Rajoy ha de parlar amb nosaltres, amb la majoria favorable a la república.

Quin ha de ser l'objectiu de la legislatura del nou Govern?

Primer de tot, hem de demanar que anul·lin el 155. El nou Govern ha de poder recuperar el control legítim, precisament perquè ha estat reelegit per les urnes. Hem de fer fora, doncs, el 155 i hem de reclamar la llibertat dels presos polítics. I que puguin tornar el president i els consellers que encara queden a l'exiili. Hem de recuperar també tot el que el 155 ha fet perdre aquests mesos, ja que ha actuat contra els interessos de Catalunya, amb les delegacions i moltes lleis suspeses. I, sobretot, tot el que ha fet perdre en l'àmbit de serveis socials.

El Suprem ha citat a declarar Junqueras el 4 de gener. Confia que recuperi la llibertat?

És que hem d'exigir això, que es respecti el resultat. Com que el vicepresident està empresonat per qüestions polítiques, han d'entendre que no poden continuar utilitzant el poder judicial i els tribunals a favor seu. El que toca ara és fer política i parlar. El PP, per tant, ha d'assumir que el que vol la gent de Catalunya és que governin les llistes que han fet possible la República.