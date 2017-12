«Per implantar la República, jo no posaria terminis ni em centraria tant en la fórmula»

El bagenc David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT, va seguir la jornada electoral des de Brussel·les, al costat de Carles Puigdemont. «Vaig voler estar al costat del President i dels consellers del meu partit», explica.

Com va veure Puigdemont?

El vaig veure serè i confiat que la cosa aniria bé, com es va demostrar. El vaig veure amb ganes de tirar endavant. Molt coherent amb el seu discurs i molt fort.

Junts per Catalunya va aconseguir sobrepassar ERC contra tot pronòstic. S'ho esperaven des del PDeCAT, sincerament?

Bé, nosaltres vam detectar fa temps que molta gent ens demanava que l'independentisme anés unit a les eleccions. Per això vam apostar per la llista de Junts per Catalunya. No sabíem quanta gent ens podria votar, però notàvem que ho volia molta gent. I s'ha demostrat que era així.

Li dol no haver format part de la llista i, per tant, no poder ser al Parlament aquest mandat?

No, no. Si volíem fer aquesta llista transversal, era evident que la gent més representativa del PDeCAT no era bo que hi fóssim. Per tant, va ser molt convenient que fes aquest pas.

Per què no era convenient que els càrrecs del PDeCAT no fossin a la llista?

Si es volia significar que la llista era de la societat civil, era més lògic que la gent que som més d'estructura de partit, no hi fóssim. I que si hi havia d'haver algú del PDeCAT fos el mateix president i els alcaldes del partit.

Després dels resultats del 21-D, l'objectiu de Junts per Catalunya és investir Puigdemont com a president. Com es podrà fer, tenint en compte la situació jurídica en què es troba?

Ell mateix ha dit que s'obre una nova etapa política de diàleg. A Espanya i a Europa ha quedat clar que la gent vol que Carles Puigdemont continuï com a president. Per tant, haurem de buscar la fórmula perquè pugui ser investit. I entenc que això només pot passar amb una etapa de diàleg amb el Govern espanyol, perquè doni garanties de poder ser investit.

Donen per fet que Esquerra acceptarà investir Puigdemont, en lloc de Junqueras?

Sí. Jo crec que tots ens vam comprometre a restituir el Govern legítim, amb el president, el vicepresident i tots els consellers.

Quin serà l'objectiu de la legislatura? Es mantindrà oberta l'opció de la unilateralitat?

Jo entenc que aquest nou Govern no pot fixar terminis. Ja hem vist com funciona l'Estat espa-nyol, ja hem vist la seva repressió sense miraments. Per tant, jo entenc que, a banda de restituir el Govern, a través del Parlament s'ha d'anar implantant l'1 d'octubre, amb la república, amb els passos adients i els temps que es necessitin en cada cas. Jo no posaria terminis ni em centraria tant en la fórmula, al contrari del que vam fer en l'última legislatura.

Aquesta legislatura es trobaran amb un partit molt fort a l'oposició, Ciutadans.

Bé, ells en aquesta legislatura passada ja s'han erigit en el principal partit de l'oposició. Per tant, jo crec que la dinàmica parlamentària no canviarà gaire.

Aquest divendres s'ha sabut que el Tribunal Suprem investigarà per rebel·lió també, entre d'altres, els números 1 i 2 del PDeCAT, Artur Mas i Marta Pascal. Vostè és el número 3 del partit. Com ho valora?

És una demostració més de la repressió de l'estat. Per la proximitat que em toca amb ells dos, em sap molt de greu. Tant per ells, com també per tots els altres companys que es troben en la mateixa situació.