«L'independentisme té una majoria parlamentària, però no una majoria social»

Membre de l'executiva nacional de Ciutadans, Antonio Espinosa va ser al costat d'Albert Rivera i Inés Arrimadas, dijous a la nit a Barcelona, per celebrar la victòria de Ciutadans a les eleccions.

Quina valoració en fa, dels resultats de Ciutadans?

Som davant d'una victòria històrica. Som un partit que va néixer el 2006 i que, en pràcticament 10 anys, ha estat capaç de guanyar el nacionalisme i l'independentisme, i a més a més d'una forma clara, tant en vots com en escons. Hem tingut el suport de més d'un milió cent mil catalans. Per tant, és una victòria clara i, per a nosaltres, històrica.

Però els partits sobiranistes continuen sumant majoria absoluta i tenen la possibilitat de formar govern. La felicitat no és completa...

És evident que per a nosaltres hauria estat un resultat encara més bo que, efectivament, l'independentisme no hagués sumat aquesta majoria. Però hem de reflexionar i demanar-nos quina és l'actual situació. I és que hi ha un partit que no és independentista que ha guanyat les eleccions. Hi ha una majoria social, del 52%, que no és independentista enfront del 47 % que sí que ho és. Això vol dir que és el moment de treballar per Catalunya i no provocar una tensió i desconfiança que acaba perjudicant, com s'està veient en les inversions i l'economia, la mateixa societat catalana.

Comparteix l'escepticisme d'Inés Arrimadas respecte a la possibilitat que el bloc sobiranista pacti?

Aquesta majoria parlamentària, que no social, necessita de la CUP, i això dificulta aquest acord d'investidura i també un possible acord de govern, sense cap mena de dubte. Serà possible? No ho sé, però hi haurà dificultats, encara que només sigui a la investidura.

Ciutadans explorarà alguna fórmula per formar govern?

Sí. Ho farem. Hem dit que en aquest moment cal un acord. Hi ha punts en comú amb altres formacions en temes com poden ser les infraestructures, el finançament, les polítiques socials. Això és possible. Inicialment hauria de ser sobretot amb els partits sobiranistes. Però estem oberts a un acord en aquests termes. Jo crec que hem d'assumir una actitud realista i hem de pensar en la gent. Estem obligats a anar per aquesta via. Hem de deixar de banda els objectius de màxims i trobar i generar aliances polítiques i complicitats entre partits.

Creu que Carles Puigdemont hauria de tornar?

Penso que sí, que hauria de tornar. I assumir totes les conseqüències que se'n derivi. De fet, Junqueras les ha afrontat.

Quina lectura se'n farà, a la resta de l'estat, de la victòria de Ciutadans?

Crec que suposa un declivi del Partit Popular i que tindrà una repercussió que no es quedarà només a Catalunya, sinó que continuarà a la resta d'Espanya. Augmenten les oportunitats de créixer i d'obtenir millors resultats de Ciutadans al conjunt d'Espanya.