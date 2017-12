Llarena inclou Gabriel entre els investigats per rebel·lió al costat de Mas i Rovira

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha acordat ampliar la investigació que segueix per un possible delicte de rebel·lió en el procés independentista a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la secretària general d'ERC Marta Rovira i la sallentina Anna Gabriel, que en la legislatura anteiror era la portaveu parlamentària de la CUP.

A més a més, el jutge instructor de la causa contra l'independentisme també sospita de la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya; de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i de la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.

El jutge Pablo Llarena els ha comunicat a tots que tenen davant seu la condició d'investigats, cosa que implica que abans o després els citarà com a imputats perquè prestin declaració.

Considera que té prou indicis per sospitar que van formar part del comitè que va coordinar l'estratègia cap a la rebel·lió que, segons el seu criteri preliminar, va constituir el procés.

Les sospites de l'instructor es fonamenten, segons el jutge, no només en el fet que apareixen referenciats com a integrants del Comitè Estratègic descrit en el document Enfocats –considerat el full de ruta del procés–, «sinó en una altra sèrie d'elements que poguessin corroborar el que en aquest document es recull».

Llarena ha rebut aquesta setmana un informe de la Guàrdia Civil que apunta aquestes persones, entre d'altres, com a líders de la trama independentista cap a la rebel·lió.

En suma: el jutge els considera imputats en delictes de rebel·lió i altres, igual que al president i exvicepresident de la Generalitat destituïts, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras; als quals els acompanyaven en el Govern; i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al costat de cinc membres més de la mesa.

Així, el nombre d'imputats en el cas contra l'independentisme continua creixent: aquests sis nous imputats se sumen als 22 que ja estaven sent investigats per Llarena.

Una gran part d'ells han estat elegits a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest dijous (i cinc són fora d'Espanya, començant per Carles Puigdemont, i quatre en presó preventiva, com és el cas de Junqueras).

Fonts de la investigació van explicar a Efe que és improbable que se segueixi incrementant el nombre d'investigats, i que possiblement el nombre de processats per rebel·lió quedi reduït finalment a menys, al voltant de 24 o 26.

D'aquest grup no quedaran exclosos en cap cas, segons les fonts esmentades, el major dels Mos-sos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i Josep Maria Jové, segon d'O-riol Junqueras. A Jové se li va intervenir el document Enfocats sobre el full de ruta independentista.

La Fiscalia ha demanat al jutge del Suprem Pablo Llarena que els citi com a investigats en la causa que té oberta pel delicte de rebel·lió per la declaració d'independència de Catalunya.

Fonts de la investigació consideren Trapero el comandament de la força armada per a la rebel·lió i Jové com a figura clau en l'organització pràctica de la trama per a la declaració unilateral d'independència de Catalunya i les mobilitzacions i els «tumults», segons la investigació, associats.

Així, la Fiscalia reclama en el seu escrit que el Tribunal Suprem aconsegueixi la investigació a Trapero que va quedar en mans de l'Audiència Nacional.

Una altra de les persones clau en l'organització del procés, tal com considera el jutge Llarena, és Oriol Junqueras, a qui el magistrat no va voler deixar en llibertat amb fiança –sí que ho va fer amb sis dels exconsellers que eren en presó preventiva– malgrat ser el cap de llista d'ERC a les eleccions d'aquest dijous.

Llarena li atorga un paper essencial en el lideratge de la trama i valora com a greu el risc de reiteració delictiva en el seu cas.

Aquest criteri serà revisat pel Tribunal Suprem el pròxim 4 de gener en vista pública, quan estudiï el recurs contra la presó preventiva que va presentar l'exvicepresident de la Generalitat. L'ha citat perquè estigui present durant la vista, que se celebrarà a 2/4 d'11 del matí.

Mentrestant, queda pendent la qüestió de si els càrrecs electes que són a la presó (a més de Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i el líder independentista Jordi Sànchez) podran acudir a la presa de possessió dels seus escons al Parlament. Per a això hauria de donar-los permís Llarena.

El partit ultradretà VOX, que actua com a acusació popular en aquest sumari, va anunciar ahir que demanarà al jutge que no els concedeixi permís perquè puguin prendre possessió dels seus escons.