La llista de Puigdemont deixa un mapa monocolor

El mapa de resultats electorals a la Catalunya Central i en l'àmbit informatiu de Regió7 és molt de la llista del president (JxCat). ERC és la segona gran força en aquest territori, amb uns resultats també molt bons, però Carles Puigdemont, per més marge o per menys, es va imposar en la majoria de casos.

Va guanyar la candidatura de Puigdemont, i pràcticament no va deixar espai per a cap més formació. Només ERC i Cs treuen el cap en alguns municipis del territori central i pirinenc. Entre d'altres, el president a l'exili belga s'imposa a totes les comarques menys a la part del Baix Llobregat Nord (aquests pobles es mouen en dinàmica metropolitana pel que fa al suport a Cs). I també a totes les capitals de comarca. I al Moianès, on per exemple ERC govarna a Moià, guanya als 10 municipis de la comarca. Uniformitat.

Si en percentatge, i tenint en compte els resultats comarcals, els republicans es mouen entre uns suports del 22 i el 30%, a l'hora de pintar el mapa de les victòries el seu paper és molt testimonial, i molt semblant als resultats de Cs.

Dijous passat, ERC només va ser la llista més votada en 16 dels 162 municipis de l'àmbit d'aquest diari. En percentatge, la xifra equivaldria a un 9,87%. Molt lluny del resultat amb número de vots i molt diferent, també, per exemple, de l'actual mapa d'ajuntaments.

Els Ciutadans d'Inés Arrimadas és en totes les comarques d'aquesta àrea la tercera força. En alguns casos amb percentatges de representació que no arriben al 10%, però en les dues comarques més poblades i amb més pes industrial, el Bages i l'Anoia, la seva representació ja està al voltant del 20% de mitjana. És la tercera força en vots, però també en número de victòries per municipis. Arrimadas es va imposar en 15 de les 162 poblacions, el que en percentatge seria el 9,25% dels municipis. Té els principals casos d'èxit allà on tradicionalment havia tingut molt bona posició el PSC. La zona del Baix Llobregat Nord, algunes poblacions del Bages com Sant Joan de Vilatorrada, el Pont de Vilomara i Castellgalí, i en 6 municipis de l'Anoia, que també respondrien al patró de poblacions amb una forta industrialització i immigració de persones que van arribar a Catalunya en la segona meitat del segle XX de diferents zones de l'Estat buscant una oportunitat de feina.

Més al nord de Sant Joan, la presència de Cs és ja molt testimonial. Al Berguedà no arriba ni al 10%.