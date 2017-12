Reveladora comparativa amb les municipals

? Encara que els resultats entre diferents tipus d'eleccions són menys homologables, sempre pica la curiositat, per a un mitjà local, comparar-los amb els de les darreres municipals.

Tenint en compte que la participació va ser molt més elevada dijous, amb 42.064 sufragis, que no pas a les municipals del 2015, 27.829 vots, cal tibar d'estructures i percentatges per copsar la situació. Estructuralment el resultat seria equiparable amb una diferència important: mentre que a les eleccions al Parlament de Catalunya de dijous la tercera força a la ciutat va ser Ciutadans, a les eleccions municipals del 2015 la tercera força va ser la CUP. En tots dos casos el PSC ha estat la quarta.

Percentualment, hi ha gua-nyadors i perdedors. ERC i PSC mantenen percentatges de vots similars. Junts per Catalunya ha obtingut ara sense Unió el 33% de suports, que supera el 29% de les municipals com a CiU, i el claríssim guanyador és Cs, que passa del 6% al 18%. Van a la baixa la CUP i els Comuns i el seu entorn.