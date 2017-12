Rovira troba «sorprenent» que les mobilitzacions de les Diades siguin considerades delicte

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, considera «sorprenent» que la Guàrdia Civil o la Fiscalia puguin considerar manifestacions pacífiques com les de la Diada de Catalunya com a «rebel·lió», i va assegurar no haver rebut cap notificació que està sent investigada.

Segons va afirmar Marta Rovira en roda de premsa, «els edictes pels quals unes manifestacions o concentracions pacífiques poden ser qualificades de rebel·lió són absolutament sorprenents», i només s'entenen «des d'una lògica repressiva» de l'Estat espanyol contra l'independentisme català i la llibertat d'expressió.

«Tothom ha pogut veure –va apuntar Rovira– que les manifestacions de la Diada han estat sempre pacífiques i democràtiques», a més de tenir «l'aval d'una majoria de catalans», tal com reflecteixen els resultats de les eleccions del 21-D.

La número 2 d'ERC va reclamar, en aquest sentit, al Govern central «que respecti el mandat democràtic» obtingut a les urnes, i va assegurar no haver rebut cap notificació judicial que estigui sent investigada judicialment en la mateixa causa del Tribunal Suprem que inclou altres dirigents independentistes i exconsellers de la Generalitat.