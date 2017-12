Entre 15 i 20 tifons visiten l'arxipèlag cada any

? La tempesta tropical Tembin, que ha deixat més de 130 morts i desenes de persones desaparegudes, va afectar les Filipines dos dies després que una altra tempesta tropical, en aquest cas la Kai-Tak, deixés també uns registres de 41 morts i 45 desapareguts a la regió central de l'arxipèlag, on diverses desenes de milers de persones van haver de ser evacuades per les crescudes dels rius i inundacions. La tempesta Kai-Tak també va causar danys en infraestructures i agricultura valorats en gairebé 1.500 milions de pesos (l'equivalent a uns 29 milions de dòlars). L'arxipèlag és periòdicament tocat per nombroses tempestes. Es calcula que entre 15 i 20 tifons visiten cada any les Filipines durant la temporada plujosa, que, en general, comença el mes de maig o juny i conclou entre els mesos de novembre o desembre. En els registres històrics, per exemple, el tifó Haiyan, un dels més poderosos en el registre de les Filipines, va colpejar el país el novembre de l'any 2013 amb ratxes de vent que van arribar als 315 quilòmetres per hora. En aquella ocasió, el tifó va provocar la dramàtica xifra de 6.300 morts, més de mil persones desaparegudes i uns 14 milions de damnificats.