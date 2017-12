Carrizosa avisa que Puigdemont no podrà ser investit com a president

El número 2 de Cs, Carlos Car-rizosa, va avisar ahir que el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, no podrà ser investit com a president i va demanar als partits independentistes que «actuïn en conseqüència» dels canvis que mostren els resultats de les eleccions. En declaracions als mitjans, va dir que la victòria de Cs demostra que la majoria dels catalans vol un canvi i els independentistes «no poden seguir governant d'esquena a la majoria dels catalans com si res hagués passat». Cs esperarà a veure què fan els partits independentistes per formar Govern, però va alertar que molts dels diputats elegits per JxCat i ERC tenen una situació judicial que els dificulta exercir el càrrec: «Puigdemont no pot fer de president mentre estigui fugat».