La FAES, la fundació d'Aznar, carrega contra el PP i lloa la victòria de Cs a Catalunya

La FAES, fundació presidida per José María Aznar, ha fet una primera anàlisi del 21-D carregant contra el PP i lloant la victòria de Cs. Per començar, i amb referència a Soraya Sáenz de Santamaría, constata que els resultats «disten bastant de l'observació que s'ha sentit durant la campanya que considerava escapçat l'independentisme».

Dit això, considera el triomf de Cs com un «èxit extraordinari» i remarca que el partit taronja «ha sabut interpretar les exigències de molts centenars de milers de catalans», traduint-les en un «discurs polític recognoscible» i oferint una «proposta d'esperança i convicció». La FAES reclama una reflexió al PP i ja augura que qualsevol apel·lació en aquest sentit «serà despatxada amb el desdeny, la humorada i l'habitual retret d'inoportunitat o de deslleialtat».

La fundació recorda que l'any 2015 ja va advertir que Cs s'estava convertint en l'opció «preferent del constitucionalisme» i ja va reclamar un procés molt profund de reflexió. Dos anys més tard, després de constatar que el vot útil constitucionalista l'ha capitalitzat la candidatura d'Inés Arrimadas, la FAES espera que com a mínim el PP no descarregui la responsabilitat del mal resultat en el seu candidat i tampoc culpi Cs dient que a aquest partit l'han votat «massa catalans».

Aznar argumenta també que hi ha decisions que el govern espanyol ha de prendre al marge dels seus efectes electorals, i cita el 155. Ara bé, nega que assumir la responsabilitat de govern i tenir un bon resultat electoral sigui «incompatible». «I si això era així llavors no s'entén que el missatge pràcticament únic de la campanya del PP hagi estat recordar les decisions que el govern (espanyol) ha protagonitzat», va afegir la FAES.

En aquest sentit, Aznar va opinar que l'executiu haurà ara de preparar-se per a una situació política d'una «extraordinària complexitat», que caldrà afrontar «amb millor equipatge estratègic, discursiu i polític» que el que hi ha tingut fins ara. També va aprofitar per advertir que la victòria de Cs i el fet que els partits no independentistes hagin quedat per sobre «deslegitima les pretensions nacionalistes».