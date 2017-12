Felip VI insta l'independentisme a abandonar «l'enfrontament i l'exclusió» i apostar per la convivència després del 21-D

El rei Felip VI ha instat aquest diumenge l'independentisme a abandonar el camí que de nou portaria a "l'enfrontament i a l'exclusió" i a apostar per la "convivència, la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu", de manera que "les idees no distanciïn ni separin les famílies ni els amics". En el seu tradicional missatge de Nadal, Felip VI s'ha referit als resultats de les eleccions del 21-D i s'ha adreçat als nous representants dels catalans al Parlament, llençant un avís als propers governants. També ha aprofitat per reivindicar que Espanya és una "democràcia madura" on tothom pot defensar les seves idees lliurement, "però no imposar-les enfront dels drets dels altres", i ha citat la Constitució per defensar la preservació de l'estat de dret.

El monarca ha començat el seu discurs constatant que el 2017 ha estat un any "difícil" per a la "vida en comú" dels espanyols, un any marcat, ha dit, per la situació a Catalunya. Ara bé, ha apuntat que el conflicte també ha servit per comprovar "el compromís molt sentit, ferm i sincer dels espanyols amb l'Espanya democràtica".

"El camí no pot portar de nou a l'enfrontament o a l'exclusió", ha avisat Felip VI després del 21-D, i ha argumentat que això només genera "discòrdia, incertesa, desànim i empobriment moral, cívic i econòmic de tota una societat".

Dirigint-se als nous representants del catalans al Parlament, ha indicat que ara han d'afrontar "els problemes que afecten tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat en el bé comú de tots". En aquest sentit, ha apuntat que ara el que toca és tornar a la "convivència" en una societat "tan diversa i plural" com és la catalana, recuperant la "serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu". Aquest camí que s'ha de prendre, ha continuat, ha de permetre que "reneixi la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya", afirmant els valors que sempre han caracteritzat la seva personalitat, segons ell, i que li han donat els millors moments de la seva història. I aquí ha citat la seva capacitat de lideratge i d'esforç, el seu esperit creatiu i vocació d'apertura, la seva voluntat de compromís i el seu sentit de la responsabilitat.

Espanya "reconeix i respecta les diferències"



El rei ha reivindicat la feina dels espanyols durant 40 anys per construir un país nou i modern, un canvi que ha estat possible gràcies a una Espanya "oberta i solidària, no tancada en ella mateixa; una Espanya que reconeix i respecta les diferències, la pluralitat i la diversitat, amb un esperit integrador, una Espanya inspirada en una irrenunciable voluntat de concòrdia".

I en aquest punt ha presumit d'una "democràcia madura", on qualsevol ciutadà, ha dit, "pot pensar, defensar i contrastar, lliure i democràticament, les seves opinions i les seves idees", però sense "imposar-les" a la resta.

Aquesta és una Espanya que, a parer de Felip VI, no s'hi ha de renunciar, sinó continuar construint-la, millorant-la i actualitzant-la.

No ha faltat la menció a la Constitució quan ha assenyalat que "respectar i preservar els principis i valors de l'estat social i democràtic de dret és imprescindible per garantir una convivència que asseguri la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme política", tal i com recull el text constitucional. "Perquè quan aquests principis bàsics es trenquen la convivència primer es deteriora i després es fa inviable", ha afegit.

Els altres problemes d'Espanya



Felip VI ha citat altres problemes i preocupacions que té Espanya, com l'economia i la creació de feina, la lluita contra les desigualtats, el terrorisme jihadista i la corrupció, "que demanda que es continuïn prenent les mesures necessàries per a la seva completa eradicació i que els ciutadans puguin confiar plenament en la correcta administració dels diners públics".

Després d'advocar perquè Espanya recuperi el seu protagonisme en el projecte europeu, també ha parlat del canvi climàtic i ha fet una al·lusió a la "xacra inadmissible" de la violència de gènere, "que avergonyeix i indigna" els ciutadans.

El rei ha conclòs el seu missatge apostant per una Espanya "moderna i atractiva, que il·lusioni, serena però en moviment i disposada a evolucionar i a adaptar-se als nous temps". "Sentim-nos sense complexes orgullosos de tot el que hem aconseguit perquè és mèrit de tots; confiem en allò que sempre ens ha unitat, en allò que som, tal i com som, i sobretot en allò que podem aconseguir junts amb una fe ferma en les nostres conviccions i capacitats", ha conclòs.

Felip VI ha pronunciat el seu discurs des del Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela i ha fet el comiat felicitant les festes en les llengues cooficials.