Junqueras: «Ens posem al servei de la llibertat, la justícia social i la democràcia»

El vicepresident destituït del Govern, Oriol Junqueras, va reaccionar ahir per primera vegada des de les eleccions del 21 de desembre. A través de Twitter, Juqueras va posar-se «al servei de la llibertat i la justícia social, al servei de la democràcia, al servei d'una societat que té dret a ser el que vulgui si així ho vol la majoria dels seus ciutadans». Des de la presó d'Estremera, on es troba des del 2 de novembre, el cap de llista d'ERC va donar les gràcies pel suport rebut a les eleccions del 21 de desembre i va agrair als seus votants el seu «compromís i escalf».

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va visitar ahir Oriol Junqueras a la presó d'Estremera. Segons va explicar el 3/24 i van confirmar a l'ACN fonts republicanes, la trobada va durar unes dues hores i va servir per avaluar els resultats de les eleccions i també per parlar de les negociacions per a la investidura, que començarien a partir del 27 de desembre. Junqueras va mostrar-se satisfet pel resultat d'ERC i també pel fet que es revalidi el mandat de les forces independentistes, van indicar les mateixes fonts. També van comentar la situació d'alguns diputats electes, a la presó o a Brussel·les.