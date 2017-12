Nadales per reclamar la llibertat dels presos a diferents municipis catalans

ANC i Òmnium Cultural han reclamat aquest diumenge la fi de l'article 155 i la llibertat dels presos organitzant una cantada de nadales a diferents municipis de Catalunya precisament per demanar que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin sortir de la presó. Des de l'acte a Barcelona, al costat de la presó Model, els vicepresidents de les dues entitats han evitat entrar en polèmica sobre la investidura ni tampoc sobre el diàleg amb el govern espanyol. "Nosaltres no estem en condicions d'entrar en travesses. Caldrà que els dos partits grans de l'independentisme es posin d'acord", ha dit Agustí Alcoberro sobre si el president ha de ser Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Marcel Mauri ha opinat que el resultat del 21-D és una "esmena a la totalitat" a l'actuació del govern espanyol.

Mauri ha opinat que el 21-D ha de forçar l'Estat a acabar amb l'aplicació del 155 i a alliberar els presos. "Els resultats han estat molt clars, és una esmena a la totalitat a les polítiques del PP i per tant el que s'ha de fer és aturar el 155 i que el govern espanyol s'assegui a negociar i faci que els presos tornin a casa seva", ha apuntat el vicepresident d'Òmnium, que ha instat l'Estat a "abandonar la via de la repressió".

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, per la seva part, ha insistit que després del resultat electoral de dijous "no té cap sentit" que Cuixart, Sànchez, Junqueras i Forn segueixin a la presó i que Puigdemont i la resta siguin a Brussel·les. Alcoberro ha remarcat que han volgut escollir com a escenari a Barcelona la presó Model perquè durant 113 anys va acollir presos polítics i va ser tancada pel llavors consellers Carles Mundó, que també ha estat empresonat. "És també un homenatge als que han estat a la presó i una manera de reivindicar la seva llibertat", ha afegit.