Ponsatí admet que no es pot ratificar la DUI amb menys del 50% dels vots

La número 3 de JxCat per Barcelona i exconsellera del Govern, Clara Ponsatí, va opinar ahir que no es pot ratificar la declaració d'independència perquè no s'ha assolit el 50% dels vots en les eleccions passades, però va afegir que el que sí que es pot fer és restablir el Govern de la Generalitat. «Encara no hem sobrepassat el 50% del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat encara. Mentrestant, però, ja podem restablir el Govern de les institucions a casa», va apuntar en una piulada des del seu compte personal a la xarxa social Twitter.