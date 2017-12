El PSOE no creu que els partits independentistes puguin garantir l'estabilitat

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va criticar ahir que el bloc independentista no ha mostrat cap voluntat de treballar per la governabilitat de Catalunya en defensar un projecte polític «només per als seus propis votants i no per a la majoria». Segons la seva opinió, aquests partits haurien d'assumir que la via unilateral «no pot marcar aquest temps polític», ja que no existeix el consens necessari per fer efectiva la independència de Catalunya. «Han d'assumir [els partidaris de la secessió] que l'agenda de la unilateralitat que condueix al patiment de la societat i de l'economia no pot tornar», argumenta en un article al digital El Español .

En aquesta línia, el secretari d'Organització del PSOE lamenta que les primeres reaccions després de les eleccions catalanes del 21-D no van, precisament, en aquesta direcció, sinó al contrari, no observa «cap senyal que el bloc independentista tingui la voluntat de treballar per la governabilitat de Catalunya. Segons sembla en les últimes hores, perseveren en defensar un projecte polític només per als seus propis votants, no per a la majoria».

Ábalos defensa el respecte a la Constitució i demana als partits del bloc secessionista «que abandonin d'una vegada per sempre qualsevol temptació d'una independència impossible en l'Europa actual». En aquesta línia, el secretari d'Organització socialista alerta que, si no rectifiquen «radicalment» aquesta actitud, els independentistes accentuaran la deterioració econòmica en un context en el qual la governabilitat de Catalunya «em fa l'efecte que és molt complicada».

En la seva anàlisi sobre els resultats de les eleccions, José Luis Ábalos explica que el partit més votat, Ciutadans, «no sembla que pugui governar».