Troben més d'un miler de plantes de marihuana en un pis de Figueres

Un dispositiu policial a la ciutat de Figueres va permetre localitzar ahir més d'un miler de plantes de marihuana i aparells de cultiu en una casa del barri de Culubret. La presència dels agents durant tota la nit al carrer Major va facilitar l'entrada a l'habitatge, al qual s'havia denegat l'entrada prèviament.

Els inquilins s'havien deixat el cadenat obert i la brigada de la Guàrdia Urbana va poder accedir-hi sense problemes. Al seu interior es van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, així com les instal·lacions i els aparells per poder dur a terme el cultiu.

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Figueres, Marta Felip, va voler recordar que des dels jutjats «el dia abans s'havia denegat l'entrada a l'edifici per falta d'evidències», afegint també que «si demanem entrar en un domicili és perquè hi ha proves evidents i no per cap caprici». Felip va voler reivindicar la necessitat de disposar de «més col·laboració policial i judicial per tal de poder acabar amb aquest problema a la ciutat».

D'altra banda, el regidor de Seguretat del consistori, Quim Felip, va voler felicitar els agents de la Guàrdia Urbana «per la feina que s'havia dut a terme per fer possible el desmantellament». Felip va recordar que la tasca que s'havia estat realitzant durant les darreres setmanes al barri «no és senzilla» i que s'havia fet una bona feina en vigilar els edificis sense descans durant pràcticament 24 hores fins poder trobar les plantes de marihuana.

Els veïns del barri del Culubret no és la primera vegada que es troben amb aquesta situació. De fet, durant les setmanes prèvies s'havien produït talls en el subministrament elèctric i també un incendi en el quadre elèctric.

El divendres al matí la companyia elèctrica Endesa –amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Figueres– havia estat realitzant una sèrie de controls a la trentena de propietats, principalment ubicades al carrer Major del barri del Culubret de la capital de l'Alt Empordà.