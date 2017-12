Un caçador mor en rebre un tret accidental d'un company durant una batuda del senglar

Un caçador ha resultat mort accidentalment aquest dimarts al matí en rebre un tret que li ha disparat un company, per error, mentre participaven amb una colla de caçadors en una batuda del senglar a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'ACN, testimonis dels fets han avisat del tràgic accident, que ha tingut lloc en un terreny rural pròxim al barranc de Remullà. L'avís s'ha rebut a tres quarts d'onze del matí. Durant la cacera, un dels caçadors ha disparat amb l'escopeta, per error, contra la víctima, de 41 anys, pensant-ne que era un animal, i l'impacte del projectil li ha causat la mort. Segons remarquen les mateixes fonts policials, quan no hi ha cap tipus d'indici de delicte, es considera mort accidental. El SEM hi ha desplaçat un helicòpter medicalitzat, i també una ambulància, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.