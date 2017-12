La Fiscalia cita diversos professors per comentaris contra la Guàrdia Civil per l'1-O

La Fiscalia de Barcelona ha citat a declarar a part del professorat de l'institut d'educació secundària (IES) El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per comentaris contra la Guàrdia Civil que suposadament van fer l'endemà del referèndum de l'1-O.

Segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat, aquestes citacions responen a unes diligències d'investigació obertes pel ministeri públic per aclarir si els fets ocorreguts el 2 d'octubre, consistents en expressions respecte a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, poguessin ser constitutives de delicte.

Aquell dia, segons van denunciar diversos agents, es va instar als alumnes a sortir al pati de l'institut en protesta per la "violència policial", davant la qual cosa molts dels fills dels efectius de la benemèrita es van sentir pressionats i van secundar la condemna per no quedar-se en classe i ser assenyalats.

El coordinador a Catalunya de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, Bartolomé Barba, va assegurar que també es va demanar als alumnes que manifestessin, "un per un", la seva opinió respecte als succeït diumenge durant la votació, després de la qual cosa alguns dels menors "van arribar plorant a casa".

Tres dies després, es van concentrar més de 200 alumnes al centre educatiu per mostrar el seu suport als companys que són fills de guàrdies civils i que estaven sentint assetjats arran del 1-O.

Es dóna el cas que en aquest institut de secundària estudien molts dels fills dels agents de la Guàrdia Civil destinats en la caserna d'aquesta ciutat, la més gran de Catalunya.