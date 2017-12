El Govern central confia que el nou executiu català acati la legalitat vigent

El Govern central confia que, si els independentistes aconsegueixen posar-se d'acord per elegir el president de la Generalitat, aquest, més enllà dels seus discursos, demostri amb fets que acata la legalitat, però, si no és així, garanteix que «no li tremolarà el pols» per tornar a restituir-la. Després de les eleccions de dijous passat a Catalunya, les formacions independentistes tenen la majoria suficient perquè un dels seus representants aconsegueixi ser investit president. De moment no hi ha noms alternatius sobre la taula del president destituït i cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que segueix a Brussel·les. El seu partit està estudiant fórmules reglamentàries que puguin fer possible la seva investidura, encara que no estigui present en el debat al Parlament.

Fonts del Govern de Mariano Rajoy van assegurar que, romanent a Brussel·les, Puigdemont mai no podrà ser investit, i es van limitar a remetre's a la decisió judicial que s'adoptarà en el seu cas si l'expresident decideix tornar a Espanya: ser detingut i dependrà d'un jutge que pugui ser present o no a una sessió d'investidura.

El que l'Executiu destaca és que tant Junts per Catalunya com ERC a l'hora de fer les seves llistes electorals sabien la situació processal en què es trobaven Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres consellers catalans destituïts que segueixen a la presó o fora d'Espanya. «Ara han d'assumir les conseqüències de les seves decisions», van destacar les fonts esmentades. Per tant, encara queden moltes incògnites per resoldre abans que un candidat aconsegueixi ser investit al Parlament de Catalunya.