El ministeri de l'Interior ordena investigar el «polèmic» menú de Nadal per als agents destinats a Catalunya

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenat obrir una investigació sobre el menú de Nadal servit als agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya en el marc del referèndum de l'1-O. Diversos policies i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) han denunciat el "vergonyós" àpat a través de les xarxes socials amb imatges on es poden veure un plat de fideus amb un musclo o un altre plat amb un parell de croquetes i un tros de bacallà fregit. "Menú de Nadal als nostres policies desplaçats a Catalunya defensant l'estat de dret... lluny de les seves famílies. Als delinqüents se'ls hi dispensa millor tracte", ha afirmat el sindicat SUP a través del seu compte de Twitter. Fonts del Ministeri d'Interior han confirmat que Zoido ha ordenat obrir avui mateix una "informació reservada" sobre el polèmic menú perquè es determinin les responsabilitats i esclarir totes les circumstàncies d'aquest àpat.