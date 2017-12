Moren almenys 37 persones en un incendi en un centre comercial al sud de Filipines

Les autoritats filipines van donar per mortes unes 37 persones que van quedar atrapades per un incendi que es va declarar a l'interior d'un centre comercial a la ciutat de Davao, al sud del país. El vicealcalde de la ciutat, Paolo Duterte, va assegurar que el cap de l'Oficina de Protecció d'Incendis li va confirmar que no hi havia cap opció de trobar amb vida les persones desaparegudes.

«Preguem per ells. Fa una estona el comandant sobre el terreny de BPF m'ha anunciat que les opcions de sobreviure són zero», va explicar Duterte, fill del president del país, Rodrigo Duterte, al seu compte de Facebook. En el missatge publicat de matinada, el vicealcalde va adjuntar els noms dels 37 desapareguts.

La majoria d'ells eren treballadors d'un centre telefònic d'atenció al client que operava les 24 hores del dia a l'última planta de l'edifici, segons la televisió Abscbn. El foc es va declarar dissabte al matí a la tercera planta del centre comercial NCCC, en la qual es venien teles i mobiliari de fusta i plàstic, i seguia cremant a primera hora d'ahir.



Condol del president

A més del condol, el president filipí va transmetre als familiars dels desapareguts les nul·les esperances de trobar-los amb vida durant una visita a la nit al centre comercial de Davao, ciutat en la qual resideix i de la qual va ser alcalde prop de dues dècades.

«Duterte ens ha dit que cap persona podria sobreviure en aquestes circumstàncies», va assegurar Jimmy Quimsing , un mariner retirat que esperava notícies del seu fill, Jim Benedict, de 25 anys, que treballava al centre d'atenció al client. L'home va afirmar que creu que les paraules del president són certes i estan en congruència amb el que va aprendre al mar: «Jo sé de foc. Quan és negre és mortal».

«És possible que mentre ells estaven treballant potser no s'adonessin de seguida que el foc s'estava estenent», va assenyalar l'agent de policia Ralph Canoy. El centre de trucades pertanyia a la multinacional nord-americana SSI. La filial SSI Philippines Davao va publicar a la seva pàgina de Facebook un anunci en el qual indicava als familiars dels treballadors que en breu posaria en funcionament un «centre de comandament per atendre les seves consultes o altres requeriments». «Els agraïm la seva paciència. Si us plau segueixin pregant per la seguretat de tots», va afirmar.

La cap de bombers de Davao, Honey Fritz Alagano, va explicar que els administradors de l'edifici van dir a les autoritats que l'incendi va començar amb una espurna al sostre de la secció de mobles de la tercera planta. «Un dels nostres bombers té un fill que és un agent aquí. Ens va dir que alguns van intentar endur-se les coses que tenien als seus armaris i que allà van quedar atrapats», va explicar Alagano.

«El centre comercial és un lloc tancat sense ventilació. Quan els nostres bombers van intentar entrar-hi van ser repel·lits pel foc i pel fum», va afegir.

La funcionària va assegurar que en aquestes condicions només fan falta de «tres a cinc minuts» perquè una persona acabi morta.

Davao és la ciutat més gran del sud de Filipines i és situada a uns 1.000 quilòmetres de Manila.