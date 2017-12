Mundó creu que Junqueras hauria de ser president si Puigdemont decideix no tornar

El número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, opina que Oriol Junqueras hauria de ser el president de la Generalitat si Carles Puigdemont decideix finalment no tornar a Catalunya. «Això hauria de ser així perquè això encaixa amb la idea de govern legítim que s'ha plantejat en tot moment», va argumentar Mundó dissabte a la nit al programa Preguntes Freqüents de TV3.

Per la seva part, el número 4 de JxCat, Jordi Turull, va rebutjar «començar a gastar energies amb altres hipòtesis» que no sigui la que han votat els ciutadans, perquè això «és començar a entrar en un relat de la rendició». «I no hi som, en aquest relat, ni en la rendició ni en la renúncia ni en la resignació», va afegir.

Mundó també va afegir que ell tampoc no vol assumir aquesta premissa inicial de Puigdemont de quedar-se a Brussel·les fins que passi, perquè ell va dir que si guanyava tornaria. «Aquest és el compromís que va prendre amb els seus electors. Si això no fos així primer quedaria sorprès, i serà ell qui haurà de donar explicacions», va apuntar.



Actuar amb generositat

D'altra banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, defensa que després de les eleccions del 21-D «la majoria aclaparadora del sobiranisme demana actuar amb més generositat i sentit d'estat que mai». En una carta signada el dia 21 des de la presó de Soto del Real, que va publicar ahir La Vanguardia, Cuixart mostra la seva satisfacció pels resultats: «Cada cop que se'ns convoca, ni que sigui en unes circumstàncies del tot il·legítimes, el poble de Catalunya no falla mai».

El president d'Òmnium demana «estar units en la diversitat i no defallir en els grans consensos de país», i en aquest sentit es refereix sobretot al «model d'escola catalana», la democràcia i la cultura.

Cuixart remarca aquesta idea de diversitat recordant que aquest 2018 es complirà el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra. Recorda que el català ha estat la «llengua d'acollida de milers de catalans vinguts d'arreu: aquí no s'ha demanat mai cap renúncia, sinó tot el contrari, tota suma enriqueix, ens fa més lliures».

El president d'Òmnium Cultural acaba la carta recordant els «temps durs que estan vivint els empresonats i les seves famílies, especialment aquests dies de Nadal», però envia un missatge d'esperança per «superar aquesta adversitat». També dedica unes paraules a «aquells que es troben a l'exili, lluny dels éssers més estimats» i dóna les gràcies a tots per la calidesa. «Per Nadal i per a tot l'any: pau, diàleg, justícia i llibertat. Us estimo molt! Visca Catalu-nya lliure!», conclou.