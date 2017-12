La policia identifica dues persones a Palma per cantar nadales a favor de l'alliberament dels presos

La policia espanyola ha identificat dues persones que el dia de Nadal cantaven nadales a Palma i van cridar consignes a favor de l'alliberament dels presos polítics, segons ha informat 'dBalears'.

Els fets es van produir aquest dilluns a davant de l'Ajuntament, a la plaça de Cort, quan els agents ha demanat pels responsables d'un acte convocat per 'Música per la Llibertat'. Segons el rotatiu, un dels identificats, un jubilat, ha explicat que un oficial de la policia estatal li va demanar la documentació titllant-lo de "cabecilla" i l'home li va respondre que ell no era "cabecilla de res" i tan sols "un ciutadà que canta nadales davant l'ajuntament de la seva localitat, com molts d'altres arreu dels Països Catalans, demanant la llibertat dels presos polítics". No obstant, els agents van identificar les dues persones.

Els assistents a l'acte van cantar 'El cant dels ocells' i 'Santa Nit' i posteriorment la vintena de persones que s'hi aplegaven van cridar consignes a favor de la 'Llibertat per a tots els presos polítics'.